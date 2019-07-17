В амурском правительстве обсудили причины роста числа утонувших

Фото: правительство Амурской области

На заседании правительства Амурской области обсудили, как проходит купальный сезон. С июня в регионе утонули 16 человек, из них – 7 детей.

«В последние дни складывается негативная тенденция. На водоемах гибнут люди. В течение лета, с июня по вчерашний день, на водоемах области погибли 16 человек, из них – 7 детей. Гибель детей превышает показатель за весь летний сезон прошлого года практически в 2 раза», – сказал министр лесного хозяйства и пожарной безопасности региона Алексей Венглинский.

Основные причины такой ситуации, по мнению министра, в нарушении правил поведения на воде и слабый контроль за детьми со стороны родителей.

«Недостаточно была проведена работа муниципалитетами по информированию населения о правилах поведения на водоемах. По сравнению с прошлым годом на 77 % снизилось число розданных памяток. (…) Увеличение смертности – это результат слабой работы органов местного самоуправления. Согласно полученным данным, в Приамурье оборудовано только 21 место отдыха в 11 муниципальных образованиях. Остальные муниципалитеты сообщают, что на их территории отсутствуют места отдыха на водных объектах, оборудованных в соответствии с законом. В то же время во всех районах имеются традиционные места отдыха. И там необходимо проводить профилактическую работу», – отметил Венглинский.

Главам районов рекомендовали провести сходы граждан, усилить профилактическую и воспитательную работу с детьми. Министерству образования региона поручили разработать предложения по обучению всех школьников плаванию.

«Информационная работа с населением заблаговременно не была проведена качественно. Сейчас профилактическую работу необходимо усилить и не допустить трагических ситуаций. Министерством лесного хозяйства и пожарной безопасности региона не была тщательно проконтролирована работа муниципалитетов по информированию граждан. Но особое внимание хочу обратить на воспитательную работу с детьми.

Министерство образования должно проработать методику таких занятий по безопасности на воде. Причем занятия должны проходить на протяжении всего учебного года. Дети должны знать, как вести себя в критической ситуации, знать, где и когда нельзя купаться при любых обстоятельствах. И нужно учить детей плаванию. Например, в Благовещенске, где два бассейна, каждый ребенок должен уметь плавать. Прошу министерство образования и науки и министерство по физической культуре и спорту дать на этот счет свои предложения», – подвел итоги губернатор Амурской области Василий Орлов.