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17июля
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сегодня, 10:21 1

В Благовещенске после ливня теряют и находят автомобильные номера в лужах

В Благовещенске после ливня теряют и находят автомобильные номера в лужах

Благовещенские автомобилисты массово теряют госномера в огромных лужах, оставшихся после ливня. Редакция ИА «Амур.инфо» сообщает, куда обращаться, если потерян или найден автомобильный номерной знак.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», ливень обрушился на столицу Амурской области вечером во вторник, 16 июля. Через некоторое время затопило перекрестки – ливневая канализация не справилась с потоком воды. Вскоре автомобилисты начали сообщать о потере или находке госномеров.

Инстаграм-аккаунт хроники городских происшествий «Сканер» опубликовал пост с предложением делиться информацией о госномерах. Пользователи откликнулись – люди стали перечислять данные потерянных или найденных номерных знаков. Посмотреть их перечень можно в комментариях к посту.

Также поискать потерянный госномер можно возле луж. Знаки складывают на обочинах дорог.

Кроме того, по утерянным или найденным номерам можно звонить в дежурную часть областной ГИБДД по номеру: (4162) 42-52-62 или обращаться по адресу: улица Пионерская, 206.

Если все эти способы оказались безрезультатными, в Благовещенске можно заказать дубликат утерянного регистрационного знака. Такая услуга стоит от 600 рублей за один номер. При заказе попросят предъявить документы на машину.

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#ЖКХ #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Читатель инфо

    Читатель инфо
    7 минут назад

    Как автомобильные номера могут в луже отвалиться? Они что, на клей или на скотч крепятся?

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