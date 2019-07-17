Нам Дьяченко по колено: благовещенцы устроили заплыв на улице (видео)

Фото: кадр видео

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали видео, сделанное в Благовещенске после дождя. Как рассказал отправивший ролик горожанин Никита Руденко, он и его товарищ устроили заплыв по затопленной улице.

По словам Никиты, плавали они в районе улицы Дьяченко, около гимназии № 25. Это происходило ночью 17 июля.

«Мы с друзьями сидели дома, потом решили прогуляться. Вышли на Дьяченко – посмотреть глубину. Нам вода была по колено, и мы решили проплыть немного, проверить, как это будет», – рассказал благовещенец.

Он добавил, что их плавание закончилось благополучно.

По данным Амур.инфо, это место до сих пор под водой. Там дежурят полицейские, которые разворачивают подъезжающие автомобили.