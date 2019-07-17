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17июля
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сегодня, 10:19 2

Нам Дьяченко по колено: благовещенцы устроили заплыв на улице (видео)

Нам Дьяченко по колено: благовещенцы устроили заплыв на улице (видео)
Фото: кадр видео

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали видео, сделанное в Благовещенске после дождя. Как рассказал отправивший ролик горожанин Никита Руденко, он и его товарищ устроили заплыв по затопленной улице.

По словам Никиты, плавали они в районе улицы Дьяченко, около гимназии № 25. Это происходило ночью 17 июля.

«Мы с друзьями сидели дома, потом решили прогуляться. Вышли на Дьяченко – посмотреть глубину. Нам вода была по колено, и мы решили проплыть немного, проверить, как это будет», – рассказал благовещенец.

Он добавил, что их плавание закончилось благополучно.

По данным Амур.инфо, это место до сих пор под водой. Там дежурят полицейские, которые разворачивают подъезжающие автомобили.

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Комментарии
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  • Грешный

    Грешный
    42 минуты назад

    Фуууу, в плевках, собачем дерьме, моче. Фууууу, совсем мозгов нет.

  • •••pajzii

    •••pajzii
    9 минут назад

    А в речках и озерах как будто дистиллированная вода

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