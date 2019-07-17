Ребенок утонул в жироуловителе около кафе

Мальчик пришел с мамой к ней на работу и погиб. Трехлетний ребенок 15 июля провалился в резервуар для очистки сточных вод от жиров и утонул.

В полиции рассказали, что мальчик пропал в 11 часов, а спустя несколько минут один из свидетелей вытащил его тело из ямы диаметром около метра, которая была заполнена отходами с кухни. Медики приехали на место быстро, но спасти ребенка не удалось.

Полицейские установили, что люк был закрыт не до конца, поэтому ребенок упал в отходы кухни и сварился заживо. После ЧП на месте были проведены работы по благоустройству, чтобы сделать люк более заметным и безопасным.

Неравнодушные стали приносить к месту гибели ребенка игрушки, а позже цветы. Спустя несколько часов после того, как всё произошло, на месте гибели мальчика появился небольшой плюшевый мишка, а позже и цветы. Пока полиция не установила виновных в трагедии, сообщает Life.