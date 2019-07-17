В аэропорты вернут курительные комнаты: обзор прессы

Фото: Амур.инфо

Как живут регионы с руководителями, входящими в рейтинги Forbes; правда ли, что женщины глупее мужчин; почему этим летом на Колыме теплее, чем в Анапе. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

Назову самые заметные статьи сегодняшней «Российской газеты». Вы прочтете о том, что в аэропортах разрешат курилки – этой темой озаботилась Госдума и уже приняла в первом чтении решение о разрешении. Далее вы узнаете о другом решении о разрешении: реклама алкоголя скоро опять войдет в нашу жизнь. Правда, с некоторыми ограничениями, но это уже детали.

Ну и самое интересное – очередные нововведения в так называемой мусорной реформе: в правительстве страны рассматривается новый способ оплаты вывоза мусора. Сколько мусора вывезут, столько и надлежит оплатить. Согласитесь, до этого действительно надо было додуматься.

Об этом пишут все

Давайте полистаем «АиФ». Листая, вы натолкнетесь на публикации, как живется регионам, руководители которых входят в форбсовские рейтинги. Заодно описывается, на чем миллиарды сделаны. В сухом остатке мнение: вряд ли депутаты и госслужащие, чей доход превышает порой бюджет области, будут искренне радеть за благо народное. Вот такое открытие.

После таких открытий заметки о том, где официально прописан и где фактически проживает президент – раз, нужен ли нам столь огромный, как сейчас, золотой запас – два и у кого и в какой степени вырастет пенсия (три) – уже не покажутся вам актуальными. Поэтому начните читать газету именно с них, а уже потом переходите к олигархам.

Очень интересно

В «Моей Мадонне», намотав на ус едкие замечания Светланы Кобыш по поводу детских книг (от содержания которых даже взрослого человека тошнит), прочитав большой материал Дарьи Дружининой о семейной драме в Октябрьском районе, с интересом и удовольствием погрузился в интервью Анны Азановой с бизнесменом и общественным деятелем Виктором Черемисиным. Для начала вас, конечно, привлекут симпатичные фотографии. А далее – неординарные ответы неординарного человека. Помимо всего прочего, узнаете, чтО Виктор Юрьевич сделал бы для города, будь он мэром. Но мэром он не собирается становиться. А потому железная дорога так и будет еще долго перерезать Благовещенск на две части. Прямо скажу, от интервью получил большое удовольствие.

Напишут же такое

Давайте посмотрим, чем порадует нас «Комсомольская правда». Направленный анонсом, я сразу же начал изучать публикацию на тему, правда ли, что женщины глупее мужчин? Вот вы сами, как думаете? Без газетных подсказок! Безусловно, вы сталкивались с теми женщинами, которые входят в горящие избы и останавливают на скаку коней. Но вот встречались ли вы… В общем, ответа в публикации вы не найдете – в ней приводятся равнозначные аргументы, а значит, читатель должен своим умом дойти до истины. Вопрос только в том, кто читатель – мужчина или женщина.

На посошок

Я и завершу сегодняшний обзор «Комсомолкой» – материалов для обсуждения много! Здесь и о том, почему этим летом на Колыме теплее, чем в Анапе (а помните, на днях я рассказывал о температурном рекорде на Аляске?). Здесь и том, что некая сибирячка получила школьный аттестат в 37 лет (после этого мне кажется странным, что в одном номере столкнулись материалы о том, кто умнее – мужчина или женщина – и о сибирячке, получившей аттестат зрелости в предпенсионном возрасте!).

Здесь также пишут о том, что вино может заметно подорожать – то есть, как вы заметили, каждый из названных (а сколько не названных!) материалов требует внимательного прочтения!

Но меня просто не могла не заинтересовать заметка о том, что ликер вкуснее с пивом! Скажу так, много литературы об алкоголе я перечитал. Ох, сколько я перечитал! Но чтобы вот так, ликер с пивом… И, хмыкнув, начал выстраивать планы на конец недели.