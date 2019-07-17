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17июля
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сегодня, 09:45 1

В мэрии рассказали, как в Благовещенске устраняют последствия сильного ливня

В мэрии рассказали, как в Благовещенске устраняют последствия сильного ливня
Фото: Амур.инфо

Обильные осадки, прошедшие в Благовещенске с 16 на 17 июля, вызвали подтопление улиц, дворов, частного сектора, вода зашла в магазины, детские сады, лечебные учреждения. По состоянию на 08:00 17 июля в управлении ЖКХ приняли порядка 140 заявок от жителей и организаций города на откачку воды.

Особенно пострадал микрорайон. В связи с резким переполнением русла реки Бурхановки затруднен уход воды с улиц района.

По информации администрации Благовещенска, с 16 июля непрерывно на откачке воды в ГСТК задействовали всю имеющуюся спецтехнику. По отработке обращений от граждан дополнительно привлечен поисково-спасательный отряд города Благовещенска. Продолжаются работы на магистральных улицах: Дьяченко, Театральной, Ленина.

Ситуация усугубилась отключением электричества в разных районах города. Более 8 часов без электроснабжения оставались потребители в районе улиц Октябрьская – Конная – Шимановского – Чайковского. С 21:39 16 июля от электроснабжения отключены потребители в районе КПП. Работы на электросетях продолжаются.

На 11:00 распоряжением мэра назначено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Как сообщало Амур.инфо, по информации Гидрометцентра Амурской области, с вечера 16 июля в Благовещенске выпало 54 миллиметра осадков. По критериям, установленным Росгидрометцентром, прошедший очень сильный дождь относится к опасным метеорологическим явлениям, способным причинить ущерб городской инфраструктуре. Как пояснили в Амурском гидрометцентре, прежде такой объем осадков относился к стихийным метеорологическим явлениям.

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#городская власть #ЖКХ #мэрия #природа

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Комментарии
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  • Написатель

    Написатель
    39 минут назад



    На 11:00 распоряжением мэра назначено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.



    да вы не торопитесь... подождите до пятницы - там и собирайтесь. авось к тому времени вода сама уйдёт.

    не спешите, госпожа мэр.

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