Ливень в Благовещенске признан опасным метеорологическим явлением

Фото: Амур.инфо

С вечера 16 июля в Благовещенске выпало 54 миллиметра осадков. По критериям, установленным Росгидрометцентром, прошедший дождь относится к опасным метеорологическим явлениям, способным причинить ущерб городской инфраструктуре.

Такую информацию распространила пресс-служба администрации города со ссылкой на Амурский гидрометцентр.

В Амурском гидрометцентре пояснили, что прежде такой объем осадков относился к стихийным метеорологическим явлениям. Близкий по объему осадков дождь прошел в Благовещенске 16 июня 2018 года.

При этом в Амурском гидрометцентре ИА «Амур.инфо» назвали меньшую цифру осадков: с 21:00 16 июля до утра 17 июля в Благовещенске выпало 42 миллиметра.