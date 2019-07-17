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17июля
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Ливень в Благовещенске признан опасным метеорологическим явлением

Ливень в Благовещенске признан опасным метеорологическим явлением
Фото: Амур.инфо

С вечера 16 июля в Благовещенске выпало 54 миллиметра осадков. По критериям, установленным Росгидрометцентром, прошедший дождь относится к опасным метеорологическим явлениям, способным причинить ущерб городской инфраструктуре.

Такую информацию распространила пресс-служба администрации города со ссылкой на Амурский гидрометцентр.

В Амурском гидрометцентре пояснили, что прежде такой объем осадков относился к стихийным метеорологическим явлениям. Близкий по объему осадков дождь прошел в Благовещенске 16 июня 2018 года.

При этом в Амурском гидрометцентре ИА «Амур.инфо» назвали меньшую цифру осадков: с 21:00 16 июля до утра 17 июля в Благовещенске выпало 42 миллиметра.

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#погода

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Комментарии
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  • Nakamura

    Nakamura
    47 минут назад

    Накинули 12 мм осадков и все, как бы не приделах)))

  • Nakamura

    Nakamura
    47 минут назад

    Накинули 12 мм осадков и все, как бы не приделах)))

  • Написатель

    Написатель
    34 минуты назад

    Nakamura

    Накинули 12 мм осадков и все, как бы не приделах)))



    А почему?

    потому что согласно ихним нормам: РД 52.04.563-2002 Инструкция. Критерии опасных гидрометеорологических явлений и порядок подачи штормового сообщения

    Опасные метеорологические явления и их критерии - Очень сильный дождь=Количество осадков не менее 50 мм за период не более 12 ч.

    А если меньше 50 мм - значи отвественные могут идти в лес - это значит минусы в "эффективную работу" в том числе мэра = минус в работу губернатору.

    А много минусов губернаторам чревато.

    Вот и пыжаться с цифрами.

  • Монстриха

    Монстриха
    25 минут назад

    Еду вчера, а дворники просто не справлются, еду медленно как иду пешком, сзади толпа за мной..впереди никого..зрение хорошее а не фига не видно, только полосу на дороге двойную....и вдали светофор да молнии (((

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