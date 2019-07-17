Мощный ливень частично парализовал жизнь столицы Амурской области (фото, видео)
Благовещенск затопило после ливня, случившегося вечером во вторник, 16 июля. Горожане в соцсетях делятся фотографиями и видео, запечатлевшими последствия разгула стихии. В городе подтоплены дворы, дороги и тротуары. Вода зашла в подъезды, дома, детсады. Люди не смогли вовремя попасть на работу, отвести детей в садик.
Перекресток Мухина и Амурской превратился в нерегулируемый – здесь отключились светофоры.
По городу машины плывут в воде.
На Тайване вода подобралась к домам и огородам. «Канавы вышли из берегов. Выйти из дома невозможно», – сообщают читатели.
«Амурская, 271А, затопило частный дом, вода в доме стоит по колено», – жалуется домовладелец.
«Просто крик души! После проливных дождей наш дом заливает. Вода везде: в подъезде и рядом с домом, дороги совсем не видно, а ведь это подъездной путь к пяти домам и детскому саду», – рассказали жители дома № 142 по улице Мухина села Белогорье.
В селе Чигири Благовещенского района потоки воды смыли асфальтовое покрытие дороги. «Осталась гравийка. Вчера был асфальт, прям отвечаю!» – клянется читательница Амур.инфо, приславшая в редакцию видеодоказательство.
В детском саду, расположенном в районе КПП, затопило, по словам родителей, вообще все. «Перекидываем детей через забор», – рассказали родители.
«Сказали брать с собой сапоги, а воды по колено. Поэтому многие сегодня не идут в садик», – сообщают горожане.
В Верхнеблаговещенском вода залила огороды и зашла в некоторые дома.
Просмотров всего: 1306