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Мощный ливень частично парализовал жизнь столицы Амурской области (фото, видео)

Мощный ливень частично парализовал жизнь столицы Амурской области (фото, видео)

Благовещенск затопило после ливня, случившегося вечером во вторник, 16 июля. Горожане в соцсетях делятся фотографиями и видео, запечатлевшими последствия разгула стихии. В городе подтоплены дворы, дороги и тротуары. Вода зашла в подъезды, дома, детсады. Люди не смогли вовремя попасть на работу, отвести детей в садик.

Перекресток Мухина и Амурской превратился в нерегулируемый – здесь отключились светофоры.

По городу машины плывут в воде.

На Тайване вода подобралась к домам и огородам. «Канавы вышли из берегов. Выйти из дома невозможно», – сообщают читатели.

«Амурская, 271А, затопило частный дом, вода в доме стоит по колено», – жалуется домовладелец.

«Просто крик души! После проливных дождей наш дом заливает. Вода везде: в подъезде и рядом с домом, дороги совсем не видно, а ведь это подъездной путь к пяти домам и детскому саду», – рассказали жители дома № 142 по улице Мухина села Белогорье.

В селе Чигири Благовещенского района потоки воды смыли асфальтовое покрытие дороги. «Осталась гравийка. Вчера был асфальт, прям отвечаю!» – клянется читательница Амур.инфо, приславшая в редакцию видеодоказательство.

В детском саду, расположенном в районе КПП, затопило, по словам родителей, вообще все. «Перекидываем детей через забор», – рассказали родители.

«Сказали брать с собой сапоги, а воды по колено. Поэтому многие сегодня не идут в садик», – сообщают горожане.

В Верхнеблаговещенском вода залила огороды и зашла в некоторые дома.

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#ЖКХ #природа #происшествия

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