Мощный ливень частично парализовал жизнь столицы Амурской области (фото, видео)

Перекресток Мухина и Амурской превратился в нерегулируемый – здесь отключились светофоры.

По городу машины плывут в воде.

На Тайване вода подобралась к домам и огородам. «Канавы вышли из берегов. Выйти из дома невозможно», – сообщают читатели.

«Амурская, 271А, затопило частный дом, вода в доме стоит по колено», – жалуется домовладелец.

«Просто крик души! После проливных дождей наш дом заливает. Вода везде: в подъезде и рядом с домом, дороги совсем не видно, а ведь это подъездной путь к пяти домам и детскому саду», – рассказали жители дома № 142 по улице Мухина села Белогорье.

В селе Чигири Благовещенского района потоки воды смыли асфальтовое покрытие дороги. «Осталась гравийка. Вчера был асфальт, прям отвечаю!» – клянется читательница Амур.инфо, приславшая в редакцию видеодоказательство.

В детском саду, расположенном в районе КПП, затопило, по словам родителей, вообще все. «Перекидываем детей через забор», – рассказали родители.

«Сказали брать с собой сапоги, а воды по колено. Поэтому многие сегодня не идут в садик», – сообщают горожане.

В Верхнеблаговещенском вода залила огороды и зашла в некоторые дома.