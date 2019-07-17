Житель Иркутской области обокрал проводника поезда Нерюнгри – Сковородино

Сотрудники Тындинского ЛО МВД России на транспорте в течение суток раскрыли кражу мобильного телефона у проводника поезда. Предполагаемый преступник – житель Иркутской области.

В дежурную часть Тындинского ЛО МВД России на транспорте обратилась проводник пассажирского поезда направлением Нерюнгри – Сковородино. Женщина сообщила о том, что у нее пропал мобильный телефон. Ущерб оценила в сумму около 15 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в преступлении, им оказался 29-летний пассажир поезда, житель Иркутской области.

В ходе предварительного следствия установлено, что мужчина, проходя мимо купе проводников, заметил лежащий на столе мобильник. Воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, он похитил телефон и отправился на свое место, спрятав гаджет в кармане сумки.

В настоящее время похищенный телефон возвращен проводнику, сообщает Тындинское ЛО МВД России на транспорте.

Было возбуждено уголовное дело по факту кражи, которое направлено в суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Решения суда он будет дожидаться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.