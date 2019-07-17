Александр Плешкевич сменит пост первого вице-мэра Благовещенска на должность замначальника

Фото: администрация г. Благовещенска

Александр Плешкевич с 18 июля покинет пост первого заместителя мэра города Благовещенска. Он ушел в очередной отпуск, потом займет место заместителя начальника земельного управления.

По поручению мэра амурской столицы Валентины Калиты, Плешкевич сосредоточится на работе с несколькими крупными городскими проектами. С чем связаны кадровые перестановки – не уточняется.

Как сообщало Амур.инфо, на пост первого заместителя мэра был назначен предприниматель, депутат Законодательного собрания Амурской области Олег Имамеев.

Александр Плешкевич работал первым вице-мэром с 1 октября 2018 года. Он родился в Благовещенске в 1963 году. Окончил Благовещенский сельскохозяйственный институт по специальности «Сельскохозяйственное строительство», квалификация – инженер-строитель. В 2002 году Александр Валентинович поступил на муниципальную службу в администрацию Благовещенска и с 2002 по 2016 годы занимал различные должности. В 2016 году был назначен на должность первого заместителя министра транспорта и строительства Амурской области.