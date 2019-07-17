Амурская область скрылась за пеленой дождя: прогноз погоды на 17 июля

Фото: Амур.инфо

17 июля в Амурской области облачно с прояснениями, в большинстве районов дожди, местами сильные, ливни с грозами. Ветер северный, северо-восточный, при грозе усиление – до 13-18 метров в секунду.

Температура воздуха – плюс 20...25, на севере – 24...29, местами по востоку – 20...25. В Благовещенске облачно с прояснениями, дождь, гроза. Ветер северо-восточный дует со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура – 24...26, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Нина Гвоздкова