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17июля
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В Благовещенске филиал МГУ ограничили в горячем водоснабжении

В Благовещенске филиал МГУ ограничили в горячем водоснабжении
Фото: Амур.инфо

Амурский филиал МГУ имени Невельского в Благовещенске на начало летней ремонтной кампании был должен АКС больше двух миллионов рублей. После комплекса предупредительных мер здание университета оставили без теплоносителя.

Студенты и преподаватели были ограничены в пользовании горячей водой. В отношении социально значимых категорий потребителей применяется специальный порядок введения ограничения. Уведомление с указанным сроком введения ограничительных мер и суммой образовавшейся задолженности по оплате тепловой энергии было доставлено в университет 21 июня. Также АО «АКС» информировало о предполагаемых действиях одновременно с потребителем городскую администрацию, прокуратуру, федеральный орган исполнительной власти по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Но предупреждение руководство ученого заведения проигнорировано, говорится в сообщении пресс-службы АКС.

5 июля в адрес Амурского филиала МГУ имени Невельского АО «АКС» направило повторное уведомление о введении ограничения подачи тепловой энергии. В конце прошлой недели ограничение ввели. И только после этого поступил первый платеж. Сейчас ограничение с потребителя не сняли. Отмечается, что если в течение 10 дней не будет погашен остаток долга, то будет полное отключение ресурса.

«К сожалению, приступать к столь решительным мерам сейчас крайне необходимо. До наступления отопительного сезона осталось чуть больше двух месяцев. В дни летней ремонтной кампании ресурсоснабжающее предприятие Благовещенска остро ощущает нехватку денежных средств», – сказано в сообщении.

На 1 июля 2019 года предприятия и жители Благовещенска накопили долги в размере 811 миллионов 232 тысяч рублей: юридические лица – более 32 миллионов; управляющие компании, ТСЖ, ЖСК – более 314 миллионов; бытовые потребители – более 463 миллионов.

Общий долг бюджетных организаций составляет почти 7 миллионов рублей.

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#ЖКХ

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