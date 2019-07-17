Детей перекидывают через забор: в Благовещенске затопило детсад (фото, видео)

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Как видно на фото и видео, подтопило территорию сада, вода зашла и внутрь здания.

«Затопило всё, детей в садик перекидываем через забор», – сообщают горожане.

«Сказали брать с собой сапоги, а воды – по колено. Поэтому многие сегодня не идут в садик», – отмечают они.

Известно, что на помощь вызвали МЧС. Родителям советуют не вести детей в детсад, если есть такая возможность.

«Сегодня утром узнали, что все там затопило. Ребенка не рискнули вести, пришлось срочно придумывать альтернативный вариант. Побудет в гостях», – рассказал ИА «Амур.инфо» один из родителей.

Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу администрации Благовещенска.