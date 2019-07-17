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17июля
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сегодня, 08:44 6

Детей перекидывают через забор: в Благовещенске затопило детсад (фото, видео)

Детей перекидывают через забор: в Благовещенске затопило детсад (фото, видео)
Фото: кадр видео

Сильнейший ливень, обрушившийся на Благовещенск вечером 16 июля, подтопил многие улицы. Затоплен оказался и детский сад № 35, корпус 4, расположенный в районе КПП .

Как видно на фото и видео, подтопило территорию сада, вода зашла и внутрь здания.

«Затопило всё, детей в садик перекидываем через забор», – сообщают горожане.

«Сказали брать с собой сапоги, а воды – по колено. Поэтому многие сегодня не идут в садик», – отмечают они.

Известно, что на помощь вызвали МЧС. Родителям советуют не вести детей в детсад, если есть такая возможность.

«Сегодня утром узнали, что все там затопило. Ребенка не рискнули вести, пришлось срочно придумывать альтернативный вариант. Побудет в гостях», – рассказал ИА «Амур.инфо» один из родителей.

Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу администрации Благовещенска.

Просмотров всего: 3717

#дети #погода #происшествия

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Комментарии
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  • Вокер

    Вокер
    2 часа назад

    мэрия как всегда спит

  • Рамзай

    Рамзай
    1 час назад

    Не пора ли начинать строить ливневки? Потепление! Кроме больших потоков воды - ждать больше нечего.

  • Shift

    Shift
    1 час назад

    Рамзай

    Не пора ли начинать строить ливневки? Потепление! Кроме больших потоков воды - ждать больше нечего.



    надо город перенести на сопку..

  • full

    full
    1 час назад

    У новостника для процесса переправки детей через забор другого глагола не нашлось?

  • ЕленаР

    ЕленаР
    1 час назад

    Надо администрацию перенести в этот детсад

  • Bagirochka

    Bagirochka
    1 час назад

    Ну, вот в такой ситуации где наш замечательный мэр? Которая должна была вовремя вмешаться в данную ситуацию...

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