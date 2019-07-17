Белогорские барды стали лучшими на фестивале «Встречи на Ульме»

С 12 по 14 июля в Мазановском районе Амурской области прошел IX областной фестиваль гитарной песни «Встречи на Ульме-2019». В этом году он был посвящен 45-летию с начала строительства Байкало-Амурской магистрали. Победителями стали белогорские исполнители.

На фестиваль были поданы 23 заявки. Приняли участие в фестивале 14 человек в возрасте от 18 лет и старше – солисты, дуэты из Благовещенска, Белогорска, Свободного, Шимановска, села Поярково Михайловского района, села Константиновка Константиновского района, села Козьмодемьяновка Тамбовского района, села Новокиевский Увал Мазановского района, села Гродеково Благовещенского района. Конкурсные выступления оценивало жюри, которое возглавил Александр Бобошко – амурский бард, член Союза писателей России, солист Амурской областной филармонии.

Открытие состоялось 12 июля, в этот же день прошел конкурс исполнителей гитарной песни, а вечером все пели песни у большого костра. С творческим подарком выступил театр огня «Одержимые».

13 июля желающие отправились на спортивную рыбалку, а вечером на Ульме прошел гала-концерт фестиваля «Встречи на Ульме-2019». Зрителями фестиваля стали около 100 человек.

Конкурс проводился по двум номинациям – «Автор-исполнитель» и «Исполнитель». В обеих победителями стали жители Белогорска – Анна Рафикова и Артур Артемьев. Полный список призеров - в рубрике «Культпросвет».

Рукописные тексты песен, представленных участниками, будут включены в сборник «самиздата» песен «Встречи на Ульме-2019».