Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:00 0

Акцию по льготной стерилизации домашних животных продлили в Приамурье

Акцию по льготной стерилизации домашних животных продлили в Приамурье
Фото: Амур.инфо

Провести кастрацию или стерилизацию со скидкой своему питомцу могут жители всех районов Приамурья. В ветклиниках и на станциях, подведомственных управлению ветеринарии Амурской области, решили продлить благотворительную акцию.

При условии предварительной записи скидка для владельцев собак и кошек составляет около 40 %. С начала года ветеринарные врачи по всей области уже приняли по акции около 470 собак и кошек. Амурчане активно интересуются льготой, а в Благовещенске из желающих сэкономить на стерилизации своих питомцев даже образовалась небольшая очередь. В первую очередь скидки волнуют жителей региона с небольшими доходами.

«Стоимость льготной кастрации складывается из цены на материалы и медикаменты. За работу ветврачи денег не берут, – пояснил начальник управления ветеринарии Сергей Самохвалов. – Мы надеемся, что акция будет способствовать снижению нежелательной рождаемости у собак и кошек. Пока, несмотря на все усилия специалистов, количество бездомных животных в Амурской области остается значительным, а ненужные щенки и котята нередко оказываются на улице. Кастрация кобелей и стерилизация самок в значительной мере могут помочь решить эту проблему».

Акция амурского управления ветеринарии интересует не только владельцев собак, но и зоозащитников, на попечении которых находится не один десяток собак, пойманных на улице. Именно стерилизация считается наиболее гуманным методом уменьшения количества бездомных животных.

Записаться на льготную кастрацию или стерилизацию в Благовещенске можно по телефону 333-886, пишет пресс-служба областного управления ветеринарии.

Просмотров всего: 27

#животные

распечатать


Общество 1

Раненого даурского журавля привезли из Амурской области в Приморье

Происшествия 22

Амурчане встали на сторону таксиста, сбившего собак (видео)
В России и мире

Самый громкий звук в мире издает трехсантиметровый червь
Общество 91

Владельцу «собачьего Освенцима» Вячеславу Золотареву отменили домашний арест
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь