Акцию по льготной стерилизации домашних животных продлили в Приамурье

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Провести кастрацию или стерилизацию со скидкой своему питомцу могут жители всех районов Приамурья. В ветклиниках и на станциях, подведомственных управлению ветеринарии Амурской области, решили продлить благотворительную акцию.

При условии предварительной записи скидка для владельцев собак и кошек составляет около 40 %. С начала года ветеринарные врачи по всей области уже приняли по акции около 470 собак и кошек. Амурчане активно интересуются льготой, а в Благовещенске из желающих сэкономить на стерилизации своих питомцев даже образовалась небольшая очередь. В первую очередь скидки волнуют жителей региона с небольшими доходами.

«Стоимость льготной кастрации складывается из цены на материалы и медикаменты. За работу ветврачи денег не берут, – пояснил начальник управления ветеринарии Сергей Самохвалов. – Мы надеемся, что акция будет способствовать снижению нежелательной рождаемости у собак и кошек. Пока, несмотря на все усилия специалистов, количество бездомных животных в Амурской области остается значительным, а ненужные щенки и котята нередко оказываются на улице. Кастрация кобелей и стерилизация самок в значительной мере могут помочь решить эту проблему».

Акция амурского управления ветеринарии интересует не только владельцев собак, но и зоозащитников, на попечении которых находится не один десяток собак, пойманных на улице. Именно стерилизация считается наиболее гуманным методом уменьшения количества бездомных животных.

Записаться на льготную кастрацию или стерилизацию в Благовещенске можно по телефону 333-886, пишет пресс-служба областного управления ветеринарии.