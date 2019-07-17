Гороскоп 17 июля: Стрельцам стоит остановиться, Водолеи решат любую проблему

Восход Солнца: 04:38

Заход Солнца: 20:33

Солнце в Раке.

Овен. Не исключено, что ваши действия сегодня придут в противоречие с общепринятыми устоями. Достигнуть задуманной цели будет тяжело. Возможно, вам придется отстаивать свой авторитет на работе и дома. Проявите бережливость, так как ваш кошелек значительно похудеет из-за незапланированных расходов. Велика вероятность несчастного случая.

Телец. Крайне неблагоприятный день у Тельцов. Финансовое положение ухудшится в результате вероятной покупки или платы по сделанным ранее обязательствам. Отношения с близкими будут отличаться непредсказуемостью. Возможны конфликты из-за вашего нежелания признать свои ошибки или неумения прощать чужие.

Близнецы. Вероятно, что сегодня вами заинтересуются представители солидных организаций. Ваш талант и активность будут им импонировать. Возможно, вам предложат новую должность. Соглашайтесь не раздумывая, так как в скором времени последуют значительные перемены в жизни, которые могут иметь противоречивый характер.

Рак. Жизненный потенциал имеет тенденцию к снижению. Негативные события первой половины дня могут привести ко многим проблемам в отношениях с окружающими. В этот день не планируйте встреч с друзьями и не ввязывайтесь в споры с посторонними людьми.

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Лев. Период испытаний заканчивается. Длительные поездки и путешествия или отдых на лоне природы в обществе близких людей снимут нервную усталость. Звезды рекомендуют подумать о своих романтических связях и увлечениях. Ностальгическая тоска по прежним отношениям или острое стремление к экстравагантности могут принести вам множество мелких, но очень неприятных неожиданностей.

Дева. Этот день нужно посвятить домашним делам. Вы сможете навести порядок не только в доме или на дачном участке. Вам необходимо перестать фиксироваться на духовных переживаниях и настроиться на деловую активность.

Весы. Неблагоприятный день. Вероятны неоправданные материальные потери, которые отразятся на отношениях в семье. Если это произойдет, то оцените свои силы и возможности для исправления создавшейся ситуации. Не откладывайте решительных действий. У вас должно все получиться. Во второй половине дня возможно расстройство нервной системы, бессонница. Вам необходимы водные процедуры, вечерние продолжительные прогулки.

Скорпион. Благоприятный день. Звезды расположены к вам с благосклонностью. Под особым покровительством находятся люди, занимающиеся творчеством и воспитанием. Щедро делитесь с окружающими душевным теплом. Ваше присутствие в обществе будет действовать на людей успокаивающе. Благоприятный день для решения семейных проблем. Сегодня к вам вернутся давно забытые чувства.

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Стрелец. Звезды предостерегают от активности в коммерческой деятельности – вероятны финансовые потери. Поспешность и рассеянность при обращении в правительственные, общественные организации или к начальству может привести к негативным результатам. Будьте внимательны при работе с документами. Во второй половине дня вероятны недоразумения с окружающими вас людьми, например, с коллегами по работе или соседями по дому.

Козерог. Неблагоприятный день, особенно для Козерогов творческих профессий. Вероятно, вам придется значительно откорректировать перспективные жизненные планы. К неудачному развитию событий относитесь легко.

Водолей. Расположение звезд по-прежнему не способствует успеху в делах. Благоприятный день для повышения материального положения, поэтому в любом деле думайте прежде всего о выгоде. Не исключено, что благоприятные тенденции дня обусловят расширение круга знакомств, что явится залогом дальнейших успехов в сфере профессиональной деятельности. Сегодня вы в состоянии решить любую, даже самую сложную, задачу в работе, а вот в личных отношениях вероятны огорчения и слезы.

Рыбы. Активный, творческий день, который пройдет достаточно напряженно. Сегодня постарайтесь вести себя более сдержанно – не увлекайтесь заманчивыми предложениями, избегайте случайных знакомств, не пускайтесь в рискованные предприятия. Неожиданное известие может заставить вас пересмотреть намеченные планы.

Астролог: Вальдемар Небоходцев