Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17июля
Предыдущая новость
16 июля 2019, 23:18 3

Благовещенск снова утонул: жители делятся фото и видео ливня

Благовещенск снова утонул: жители делятся фото и видео ливня
Фото: Амур.инфо

16 июля вечером на Благовещенск обрушился сильный ливень. Жители города сообщали, что во многих районах улицы затопило, машины буквально плыли по дорогам. Некоторые автомобили потеряли номера.

Во время дождя в амурской столице затопило улицы Зейскую, Островского, Шимановского, Институтскую, Ленина, Горького, Пионерскую, Красноармейскую, Шевченко и многие другие.

Жители областного центра жаловались на практически нулевую видимость на дорогах. И делились фото и видео происходящего.

«А в микрахе как всегда океаны. У кого есть лодка, завтра утром выплыть на работу; Только что домой приехал... это просто жесть, чуть было не утоп, а то я плавать не умею; В нашем городе пора ввести правило, номера на хамуты к бамперу, лучше к двигателю приделывать; Вышли из кино "Курск" такое ощущение что море Баренцево дошло до улицы Зейской; Ух, если ехать по Ленина от Калинина в сторону Мухина, во там весело. Мне срочно была нужна доска для серфинга; Амурская-Комсомольская, от Калинина до Мухина, все в воде. Живу в часном секторе этого района, чтоб дом не затопило, пришлось окапаться, это прям ежегодный ритуал для нас, при сильном дожде, лопату в зубы и копай окоп; Меня умиляет ,что каждый год, после любого дождя чуть более сильного чем грибной все так искренне удивляются , что в очередной раз нужна лодка», – такие комментарии пользователи инстаграм-аккаунта Амур.инфо оставили под постом о дожде.

Также в Амур.инфо поступали сообщения о том, что затопило квартиры и подвалы некоторых домов. Жители аварийного дома по улице Горького, 240/4 сняли о потопе видео.

Амурские синоптики прогнозировали, что в Благовещенске 16 июля пройдет дождь, возможна гроза. В целом в большинстве районов Амурской области ожидались дожди различной интенсивности, местами сильные ливни, грозы. Сколько осадков выпало во вторник в Благовещенске пока информации нет.

Как сообщало Амур.инфо, об ухудшении погодных условий с 10 по 18 июля предупреждало Амурское управление МЧС. Специалисты советовали, при ливневых дождях по возможности оставаться дома или в укрытии. Будучи на улице, не находиться вблизи рекламных щитов и конструкций. Взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Автомобилистам рекомендовано переждать грозу в салоне автомобиля, при этом нельзя стоять на высоком месте или в открытом поле. В случае возникновения нештатных ситуаций амурчанам нужно звонить по номерам: 101, 01 или 112.

Просмотров всего: 345

#ЖКХ #происшествия

распечатать


Происшествия 5

Амурчанка не заперла квартиру, заснула и лишилась денег
Общество

В Белогорске экстренно заменят аварийный участок магистрального трубопровода
Происшествия 2

В Белогорске пропала 16-летняя девушка
В России и мире

Повар элитного отеля рассказал, что ему вылили кипящее масло в штаны
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Nikodim

    Nikodim
    21 минута назад

    А он все идёт и идёт

  • full

    full
    9 минут назад

    Красота!

  • Kadet_84

    Kadet_84
    2 минуты назад

    А,что по этому поводу, скажет баба Валя? Снова дождь - зараза виноват...

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь