Благовещенск снова утонул: жители делятся фото и видео ливня
16 июля вечером на Благовещенск обрушился сильный ливень. Жители города сообщали, что во многих районах улицы затопило, машины буквально плыли по дорогам. Некоторые автомобили потеряли номера.
Во время дождя в амурской столице затопило улицы Зейскую, Островского, Шимановского, Институтскую, Ленина, Горького, Пионерскую, Красноармейскую, Шевченко и многие другие.
Жители областного центра жаловались на практически нулевую видимость на дорогах. И делились фото и видео происходящего.
«А в микрахе как всегда океаны. У кого есть лодка, завтра утром выплыть на работу; Только что домой приехал... это просто жесть, чуть было не утоп, а то я плавать не умею; В нашем городе пора ввести правило, номера на хамуты к бамперу, лучше к двигателю приделывать; Вышли из кино "Курск" такое ощущение что море Баренцево дошло до улицы Зейской; Ух, если ехать по Ленина от Калинина в сторону Мухина, во там весело. Мне срочно была нужна доска для серфинга; Амурская-Комсомольская, от Калинина до Мухина, все в воде. Живу в часном секторе этого района, чтоб дом не затопило, пришлось окапаться, это прям ежегодный ритуал для нас, при сильном дожде, лопату в зубы и копай окоп; Меня умиляет ,что каждый год, после любого дождя чуть более сильного чем грибной все так искренне удивляются , что в очередной раз нужна лодка», – такие комментарии пользователи инстаграм-аккаунта Амур.инфо оставили под постом о дожде.
Также в Амур.инфо поступали сообщения о том, что затопило квартиры и подвалы некоторых домов. Жители аварийного дома по улице Горького, 240/4 сняли о потопе видео.
Амурские синоптики прогнозировали, что в Благовещенске 16 июля пройдет дождь, возможна гроза. В целом в большинстве районов Амурской области ожидались дожди различной интенсивности, местами сильные ливни, грозы. Сколько осадков выпало во вторник в Благовещенске пока информации нет.
Как сообщало Амур.инфо, об ухудшении погодных условий с 10 по 18 июля предупреждало Амурское управление МЧС. Специалисты советовали, при ливневых дождях по возможности оставаться дома или в укрытии. Будучи на улице, не находиться вблизи рекламных щитов и конструкций. Взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Автомобилистам рекомендовано переждать грозу в салоне автомобиля, при этом нельзя стоять на высоком месте или в открытом поле. В случае возникновения нештатных ситуаций амурчанам нужно звонить по номерам: 101, 01 или 112.
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