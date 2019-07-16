Благовещенск снова утонул: жители делятся фото и видео ливня

Фото: Амур.инфо

16 июля вечером на Благовещенск обрушился сильный ливень. Жители города сообщали, что во многих районах улицы затопило, машины буквально плыли по дорогам. Некоторые автомобили потеряли номера.

Во время дождя в амурской столице затопило улицы Зейскую, Островского, Шимановского, Институтскую, Ленина, Горького, Пионерскую, Красноармейскую, Шевченко и многие другие.

Жители областного центра жаловались на практически нулевую видимость на дорогах. И делились фото и видео происходящего.

«А в микрахе как всегда океаны. У кого есть лодка, завтра утром выплыть на работу; Только что домой приехал... это просто жесть, чуть было не утоп, а то я плавать не умею; В нашем городе пора ввести правило, номера на хамуты к бамперу, лучше к двигателю приделывать; Вышли из кино "Курск" такое ощущение что море Баренцево дошло до улицы Зейской; Ух, если ехать по Ленина от Калинина в сторону Мухина, во там весело. Мне срочно была нужна доска для серфинга; Амурская-Комсомольская, от Калинина до Мухина, все в воде. Живу в часном секторе этого района, чтоб дом не затопило, пришлось окапаться, это прям ежегодный ритуал для нас, при сильном дожде, лопату в зубы и копай окоп; Меня умиляет ,что каждый год, после любого дождя чуть более сильного чем грибной все так искренне удивляются , что в очередной раз нужна лодка», – такие комментарии пользователи инстаграм-аккаунта Амур.инфо оставили под постом о дожде.

Также в Амур.инфо поступали сообщения о том, что затопило квартиры и подвалы некоторых домов. Жители аварийного дома по улице Горького, 240/4 сняли о потопе видео.

Амурские синоптики прогнозировали, что в Благовещенске 16 июля пройдет дождь, возможна гроза. В целом в большинстве районов Амурской области ожидались дожди различной интенсивности, местами сильные ливни, грозы. Сколько осадков выпало во вторник в Благовещенске пока информации нет.

Как сообщало Амур.инфо, об ухудшении погодных условий с 10 по 18 июля предупреждало Амурское управление МЧС. Специалисты советовали, при ливневых дождях по возможности оставаться дома или в укрытии. Будучи на улице, не находиться вблизи рекламных щитов и конструкций. Взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Автомобилистам рекомендовано переждать грозу в салоне автомобиля, при этом нельзя стоять на высоком месте или в открытом поле. В случае возникновения нештатных ситуаций амурчанам нужно звонить по номерам: 101, 01 или 112.