В Приамурье женщина не заперла дверь квартиры, заснула и лишилась денег

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В Тамбовском районе сотрудники полиции задержали мужчину. Его подозревают в краже денег у пенсионерки.

В дежурную часть ОМВД России по Тамбовскому району поступило сообщение от женщины 1936 года рождения – жительницы села Раздольное. Амурчанка рассказала, что у нее из квартиры было похищено более 10 тысяч рублей. Для проверки сообщения о преступлении, сбора первоначального материала на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

В ходе разбирательства и опроса свидетелей было установлено, что к совершению кражи может быть причастен местный житель 1984 года рождения, ранее судимый. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Предварительно установлено, что злоумышленник в вечернее время пришел в квартиру амурчанки, дверь была не заперта. Мужчина увидел, что хозяйка жилища спит, подошел к ней и вытащил из кармана кофты завернутые в платок деньги. Наличность – потратил на спиртное.

По факту кражи следователем СО ОМВД России по Тамбовскому району было возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.