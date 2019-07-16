В Приморье из Амурской области привезли раненого даурского журавля

Фото: пресс-служба Амурского филиала WWF России

В Центре реабилитации тигров и других редких животных «Тигр» в Приморском крае появились новые жильцы. Это даурский журавль и два дальневосточных аиста.

Раненый журавль был доставлен в Центр в конце июня из Амурской области, на днях к нему добавились два дальневосточных аиста из Приморья. Эти пернатые пополнили «компанию» цапли и двух сов, которые уже проходят в Центре лечение и восстанавливают силы.

Как сообщила ветеринар Центра Екатерина Блидченко, пострадавших птиц привозят сюда довольно часто, но таких редких особей – впервые.

«Даурского журавля, как и дальневосточного аиста можно по праву назвать индикаторами состояния пресноводных экосистем. Мировая численность оценивается в 6 250-6 750 особей, свежих оценок численности популяции в России нет. Но современный мировой тренд по даурскому журавлю – негативный – продолжается снижение его численности. Хотя на некоторых участках ситуация стабильная, например, в Приморье. Благополучие этой птицы зависит от факторов антропогенного воздействия. Специалисты оценивают, что емкость российских местообитаний позволяет гнездиться более 500 парам, однако во время скоординированных учетов никогда не выявлялось больше 150 пар на всю Россию», – говорит старший координатор проектов по ООПТ Амурского филиала WWF России, кандидат биологических наук Анна Сердюк.

Как уточнила Анна, даурский журавль с поврежденным крылом был отловлен в декабре 2018 года в Амурской области, на границе Тамбовского и Ивановского районов, сотрудниками дирекции ООПТ. Какое-то время он содержался в Ивановке, затем – в Благовещенске, и в июне этого года был передан в Центр реабилитации «Тигр». Для этого руководитель Центра Виктор Кузьменко с сотрудниками специально выехали на автомашине с клеткой в Амурскую область и доставили эту большую птицу, рост которой составляет порядка полутора метров, в Приморье.

Как показало рентгенологическое обследование, у журавля две дроби в крыле. К сожалению, во время браконьерской выходки было повреждено крыло, и трубчатые кости неправильно срослись, пишет пресс-служба Амурского филиала WWF России.

«Сейчас журавль не может свободно двигать крылом и, как следствие, летать. Восстановить эту способность невозможно, и смыла лишний раз тревожить и так измученную птицу, вынимать дробь, как считают специалисты, нецелесообразно. Поэтому какое-то время журавль проведет у нас в Центре, а затем нужно будет решать вопрос о передаче его в зоопарк или какое-то иное специализированное учреждение», – говорит председатель правления Центра Виктор Кузьменко.

С дальневосточными аистами ситуация иная. Эти молодые птицы, явно из одного гнезда, порядка двух месяцев от роду, из-за рухнувшего с гнездом дерева оказались на земле. Они были подобраны в Лесозаводском районе Приморья местными жителями и привезены в Сафари-парк в Шкотово. И уже оттуда, как редкий вид, были изъяты охотнадзором Приморского края и переданы в Центр, как и положено в таких случаях, с целью реабилитации и последующего выпуска в природу.

«Для редких видов, находящихся под угрозой исчезновения, имеет ценность каждое животное. Поэтому очень важно, чтобы первый приморский опыт передержки и реабилитации птиц прошел успешно и закончился их возвращением в дикую природу, – комментирует руководитель отдела по ООПТ Амурского филиала WWF России Даниил Титов. – Дальневосточный аист – это тот же тигр, только не в тайге, а в небе. Такой же редкий и охраняемый. Но если под флагом тигра сохраняется, по сути, вся экосистема тайги, то под "зонтиком" дальневосточного аиста – водно-болотные угодья Амура. В ходе реализации программы по сохранению дальневосточного аиста при поддержке WWF создана сеть ООПТ для охраны этого вида. Наши партнеры ведут охрану аиста в течение 20 с лишним лет. И сейчас WWF России взял под опеку поступивших в Центр реабилитации редких птиц и выделил средства на их содержание».