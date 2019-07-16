Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:39 0

В Белогорске экстренно заменят аварийный участок магистрального трубопровода

В Белогорске экстренно заменят аварийный участок магистрального трубопровода
Фото: pixabay.com

В Белогорске городские энергетические сети в ближайшие два дня заменят аварийный участок на магистральном трубопроводе по улице Ленина. Систематически специалисты выявляют утечку теплоносителя в данном районе. Место порыва уже обнаружено. В связи с проведением земляных работ движение в районе перекрестка улиц Ленина – Скорикова будет ограничено, а проезжая часть – сужена. Выполнение работ начнется 17 июля с 22:00.

«Износ магистрального трубопровода очень большой. Он 1989 года постройки, 30 лет уже, – рассказал инженер производственно-технического отдела Горэнерго Дмитрий Скамьин. – Диаметр трубы – 400 миллиметров, залегает на глубине почти двух метров. Нужно заменить участок».

Как пишет пресс-служба администрации Белогорска, планируется, что аварийно-восстановительные работы продлятся в течение двух дней. Работать бригада Горэнерго будет в две смены. Вскроют участок в ночное время, в дневное – приступят к замене. Ранее, отмечают специалисты, в этом районе проводилась замена запорной арматуры в колодцах. Это позволяет своевременно и без особых потерь, в случае порыва, перекрывать аварийный участок во избежание потери теплоносителя.

Вместе с тем, в управлении ЖКХ рассказали, что схема размещения дорожных знаков при организации дорожного движения на участке аварийного ремонта тепловой сети по улице Ленина согласована с отделом ГИБДД межрайонного отдела «Белогорский». Движение автотранспорта по улице Ленина с кольцевой развязки в сторону улицы Красноармейская будет осуществляться на период работ в направлении только «прямо», поворот направо на улицу Скорикова на время работ запрещен. Проезжая часть будет перекрыта блоками.

Просмотров всего: 89

#администрация Белогорска #Белогорск #ЖКХ #транспорт

распечатать


Происшествия 1

В Белогорске пропала 16-летняя девушка
Общество 3

В Благовещенске мусорщики наказывают автопарковщиков, перекрывая им выезд контейнерами

Происшествия 18

Амурчане встали на сторону таксиста, сбившего собак (видео)
Общество

В Благовещенск перевозили без документов более 20 тонн морепродуктов

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь