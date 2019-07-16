В Белогорске экстренно заменят аварийный участок магистрального трубопровода

В Белогорске городские энергетические сети в ближайшие два дня заменят аварийный участок на магистральном трубопроводе по улице Ленина. Систематически специалисты выявляют утечку теплоносителя в данном районе. Место порыва уже обнаружено. В связи с проведением земляных работ движение в районе перекрестка улиц Ленина – Скорикова будет ограничено, а проезжая часть – сужена. Выполнение работ начнется 17 июля с 22:00.

«Износ магистрального трубопровода очень большой. Он 1989 года постройки, 30 лет уже, – рассказал инженер производственно-технического отдела Горэнерго Дмитрий Скамьин. – Диаметр трубы – 400 миллиметров, залегает на глубине почти двух метров. Нужно заменить участок».

Как пишет пресс-служба администрации Белогорска, планируется, что аварийно-восстановительные работы продлятся в течение двух дней. Работать бригада Горэнерго будет в две смены. Вскроют участок в ночное время, в дневное – приступят к замене. Ранее, отмечают специалисты, в этом районе проводилась замена запорной арматуры в колодцах. Это позволяет своевременно и без особых потерь, в случае порыва, перекрывать аварийный участок во избежание потери теплоносителя.

Вместе с тем, в управлении ЖКХ рассказали, что схема размещения дорожных знаков при организации дорожного движения на участке аварийного ремонта тепловой сети по улице Ленина согласована с отделом ГИБДД межрайонного отдела «Белогорский». Движение автотранспорта по улице Ленина с кольцевой развязки в сторону улицы Красноармейская будет осуществляться на период работ в направлении только «прямо», поворот направо на улицу Скорикова на время работ запрещен. Проезжая часть будет перекрыта блоками.