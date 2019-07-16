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16июля
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сегодня, 19:05 12

Первым заместителем мэра Благовещенска стал Олег Имамеев

Первым заместителем мэра Благовещенска стал Олег Имамеев
Фото: admblag.ru

С 18 июля в должности первого заместителя мэра Благовещенска будет работать Олег Имамеев. Предложение о работе ему сделала градоначальник Валентина Калита.

Олег Гатауллович уже почти 20 лет занимается работами по строительству, благоустройству и ремонту инфраструктурных объектов на территории Благовещенска и Амурской области. Также Олег Имамеев известен как общественный деятель и меценат. С 2016 года решает проблемы амурчан в статусе депутата законодательного собрания.

В связи с предстоящим выходом на новую работу, 16 июля Олег Имамеев написал заявление о сложении полномочий депутата. Также в соответствии с законодательством он прекратил заниматься предпринимательской деятельностью.

Мэр города Валентина Калита уже поставила перед Олегом Имамеевым ряд стратегических задач по основным направлениям работы, сообщается в Инстаграме администрации Благовещенска.

Александр Плешкевич, который занимает должность первого заместителя мэра с 1 октября 2018 года, остается в команде мэра. С 17 июля Александр Валентинович уходит в очередной отпуск, после чего займет место заместителя начальника земельного управления. По поручению Валентины Калиты, Александр Плешкевич сосредоточится на работе с несколькими крупными городскими проектами.

Олег Гатауллович Имамеев – коренной амурчанин, родился 17 мая 1974 года в селе Константиновка Амурской области, в семье служащих. Мама работала бухгалтером, папа – мастером в электрических сетях. Образование высшее. В 1996 году окончил Дальневосточный государственный аграрный университет, факультет электрификации и автоматизации сельского хозяйства по специальностям «Инженер-электрик» и «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

В 2012 году окончил Российскую академию государственной службы при президенте РФ по специальности «Экономика государственных и муниципальных предприятий». С 1997 года по 1999 год – служба в рядах Вооруженных Сил РФ.

Свою трудовую деятельность начал с 1992 года, работая на различных предприятиях города: возглавлял структурные подразделения муниципальных предприятий и ряд строительных организаций. С 2003 года работает в группе компаний «САР».

В октябре 2003 года избран председателем Амурского регионального отделения ООО «Деловая Россия».

С 2005 по 2016 годы совмещал трудовую деятельность с работой депутата Благовещенской городской Думы.

16 сентября 2016 года избран депутатом Законодательного собрания Амурской области 7-го созыва.

Воспитывает двоих сыновей.

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#городская власть

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Комментарии
Показать все (12) Обсудить на форуме
  • Mainer

    Mainer
    1 час назад

    Потом заменит бабу Валю?

  • Наталья М.

    Наталья М.
    1 час назад

    Поздравляю!!! Желаю успехов Вам, и процветания нашему городу!

  • Николай Те

    Николай Те
    1 час назад

    Вот бабка совсем на старость с ума сходит меняет профессионала на мецената

  • гусеница

    гусеница
    1 час назад

    Надеюсь это не "шило на мыло"...

    С уважением

  • Абстиненция

    Абстиненция
    1 час назад

    Это просто перераспределение бабла и интересантов.

  • Питерский

    Питерский
    1 час назад

    Кент Орлова...

  • Абстиненция

    Абстиненция
    1 час назад

    Где-то тихо и грустно вздохнул Альтер-Марат Мкртчан. Тоже "друг" Васи.

  • Товарищ Кац

    Товарищ Кац
    55 минут назад

    сборная дебилов пополняется. Имамеев, Берлинский, кто еще?

  • Graf1977

    Graf1977
    47 минут назад

    Чем же сейчас ГСТК будет заниматься, сейчас этот тип все работы под САР подомнет!

  • Хмык

    Хмык
    46 минут назад

    Николай Те

    Вот бабка совсем на старость с ума сходит меняет профессионала на мецената



    Это кто профессионал? Плешкевич?



    Поржал.



    До фига он в городе напрфессионалил.



  • Абстиненция

    Абстиненция
    41 минута назад

    САР теперь будет основной подрядчик города

  • Хмык

    Хмык
    27 минут назад

    Кстати, про Плешкевича.

    Написал мне как-то обычную бюрократическую отписку. Пришел к нему с мирными намерениями, так он начал пальцы загибать насчет своей крутизны.

    Обычно всегда с чиновниками веду себя корректно, но тут его хамство достало.

    Высказал всё, что о нем думаю, а учитывая, что словарный запас у меня богатый, Плешкевич услышал много интересных словарных оборотов о себе.

    Аж заверещал бедолага, милицию начал звать.

    Но, видно я не один такой, поэтому милиция его тоже на фиг послала.

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