Первым заместителем мэра Благовещенска стал Олег Имамеев

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С 18 июля в должности первого заместителя мэра Благовещенска будет работать Олег Имамеев. Предложение о работе ему сделала градоначальник Валентина Калита.

Олег Гатауллович уже почти 20 лет занимается работами по строительству, благоустройству и ремонту инфраструктурных объектов на территории Благовещенска и Амурской области. Также Олег Имамеев известен как общественный деятель и меценат. С 2016 года решает проблемы амурчан в статусе депутата законодательного собрания.

В связи с предстоящим выходом на новую работу, 16 июля Олег Имамеев написал заявление о сложении полномочий депутата. Также в соответствии с законодательством он прекратил заниматься предпринимательской деятельностью.

Мэр города Валентина Калита уже поставила перед Олегом Имамеевым ряд стратегических задач по основным направлениям работы, сообщается в Инстаграме администрации Благовещенска.

Александр Плешкевич, который занимает должность первого заместителя мэра с 1 октября 2018 года, остается в команде мэра. С 17 июля Александр Валентинович уходит в очередной отпуск, после чего займет место заместителя начальника земельного управления. По поручению Валентины Калиты, Александр Плешкевич сосредоточится на работе с несколькими крупными городскими проектами.

Олег Гатауллович Имамеев – коренной амурчанин, родился 17 мая 1974 года в селе Константиновка Амурской области, в семье служащих. Мама работала бухгалтером, папа – мастером в электрических сетях. Образование высшее. В 1996 году окончил Дальневосточный государственный аграрный университет, факультет электрификации и автоматизации сельского хозяйства по специальностям «Инженер-электрик» и «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

В 2012 году окончил Российскую академию государственной службы при президенте РФ по специальности «Экономика государственных и муниципальных предприятий». С 1997 года по 1999 год – служба в рядах Вооруженных Сил РФ.

Свою трудовую деятельность начал с 1992 года, работая на различных предприятиях города: возглавлял структурные подразделения муниципальных предприятий и ряд строительных организаций. С 2003 года работает в группе компаний «САР».

В октябре 2003 года избран председателем Амурского регионального отделения ООО «Деловая Россия».

С 2005 по 2016 годы совмещал трудовую деятельность с работой депутата Благовещенской городской Думы.

16 сентября 2016 года избран депутатом Законодательного собрания Амурской области 7-го созыва.

Воспитывает двоих сыновей.