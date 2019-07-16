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Запущенный с Восточного «Метеор-М» запечатлел соленое озеро Ван

Запущенный с Восточного «Метеор-М» запечатлел соленое озеро Ван
Фото: roscosmos.ru

15 июля были проведены включения комплекса многозональной спутниковой съемки (КМСС), установленного на спутнике «Метеор-М» № 2-2. На одном из первых снимков запечатлено соленое озеро Ван (Турция), сообщается на сайте Роскосмоса.

Оптико-электронная аппаратура КМСС предназначена для решения задач мониторинга окружающей среды. Госкорпорация «Роскосмос» и оператор космических средств дистанционного зондирования Земли (НЦОМЗ компании «Российские космические системы») осуществляют обработку и анализ полученной информации.

Отмечается, что бортовая аппаратура аппарата работает штатно. Управление им налажено, борт принимает команды и передает данные о состоянии систем на Землю.

Гидрометеорологический космический аппарат «Метеор-М» № 2-2 был успешно запущен с космодрома Восточный 5 июля. 13 июля сообщалось о получении первых снимков с этого спутника.

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