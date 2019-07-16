В Белогорске пропала 16-летняя девушка

В Белогорске пропала 16-летняя Светлана Номоконова. 29 июня она ушла из дома по улице Транспортной, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы девушки: рост около 156 сантиметров, спортивного телосложения, волос темно-русый, убранный в хвост, глаза голубые. Была одета: куртка тканевая темного цвета, джинсы темного цвета, кроссовки темного цвета, сумка дамская темного цвета с вырезанными цветами, сообщает «Амур28.инфо» со ссылкой на отдел полиции.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Светланы, просят позвонить по телефонам: 02, 2-07-53, 2-41-19, 8-961-952-50-71.