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16июля
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сегодня, 18:24 9

В администрации Благовещенска – новый начальник управления архитектуры

В администрации Благовещенска – новый начальник управления архитектуры
Фото: admblag.ru

В администрации Благовещенска назначен новый начальник управления архитектуры и градостроительства. С 10 июля в этой должности работает Андрей Кролевецкий.

Андрей Анатольевич уже трудился в администрации города с 2004 по 2012 годы, сначала – в правовом управлении, позже – на должности заместителя начальника земельного управления. В последние годы работал заместителем начальника государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области.

Андрей Кролевецкий женат, воспитывает двоих детей, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Ранее управление архитектуры и градостроительства возглавлял Алексей Раханский. Он покинул должность.

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#городская власть

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Комментарии
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  • Вокер

    Вокер
    2 часа назад

    у нас есть архитектура?

  • nerro

    nerro
    2 часа назад

    Вокер

    у нас есть архитектура?



    Да. Недаром (и не даром) на Калининском переезде воздвигли шедевр архитектуры.

  • Вокер

    Вокер
    2 часа назад

    начальника после такого шедевра уволили?

  • LO

    LO
    2 часа назад

    Такое впечатление, что прособирали где-то остатки окон и влепили. Ужас.

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Что это?...

  • Paster

    Paster
    1 час назад

    nerro

    Вокер

    у нас есть архитектура?



    Да. Недаром (и не даром) на Калининском переезде воздвигли шедевр архитектуры.



  • Абстиненция

    Абстиненция
    1 час назад

    "Я художник, я так вижу"(с). Пикассо, правда, сказал по-другому, да и ХС.

  • Абстиненция

    Абстиненция
    1 час назад

    Если не ошибаюсь, Кролевецкий право преподавал в каком-то вузе. И к архитектуре и инженерному делу отношения не имеет. Профильного образования не имеет.

    Поправьте, если ошибся.

  • Николай Те

    Николай Те
    1 час назад

    Профессионалы бегут с администрации, что будет дальше ...

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