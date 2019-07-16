В администрации Благовещенска – новый начальник управления архитектуры

Фото: admblag.ru

В администрации Благовещенска назначен новый начальник управления архитектуры и градостроительства. С 10 июля в этой должности работает Андрей Кролевецкий.

Андрей Анатольевич уже трудился в администрации города с 2004 по 2012 годы, сначала – в правовом управлении, позже – на должности заместителя начальника земельного управления. В последние годы работал заместителем начальника государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области. Андрей Кролевецкий женат, воспитывает двоих детей, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска. Ранее управление архитектуры и градостроительства возглавлял Алексей Раханский. Он покинул должность.

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#городская власть

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Александр Авдеев