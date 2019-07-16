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Как спастись на воде: благовещенские спасатели провели для детей урок безопасности

Как спастись на воде: благовещенские спасатели провели для детей урок безопасности
Фото: Амур.инфо

Спасатели поисково-спасательного отряда управления по делам ГО и ЧС города Благовещенска рассказали детям из пришкольного лагеря, как правильно вести себя на воде и в случае ЧП оказать помощь утопающему. Встреча прошла в школе № 5.

Специалисты напомнили ребятам, что им нельзя самостоятельно ходить купаться в водоемах. Показали, как выглядит спасательный жилет, круг и конец Александрова и как без угрозы для своей жизни с помощью подручных средств попытаться вытащить из воды утопающего. Познавательный урок благовещенские спасатели провели для полусотни детей возраста от семи до одиннадцати лет.

«Мы пытались донести ребятам правила безопасности, поведения на воде. Дети – это самая большая группа риска при купаниях. Вся ответственность за них лежит на родителях. У наших рек большое течение, на дне есть ямы, в которые можно провалиться, а также прутья, за которые можно зацепиться. Вода мутная, и всего этого не видно. Если ребенок еще и плохо плавает, у него начинается паника. А паника – это главный враг человека, который тонет», – пояснил спасатель управления по делам ГО и ЧС города Благовещенска Федор Самохин.

Спасатели призывают жителей города и области быть аккуратными на воде. С начала купального сезона в Приамурье утонули 14 человек, двое – в Благовещенске. Среди погибших – шестеро детей.

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#дети #МЧС #утонули

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