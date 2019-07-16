Повар элитного отеля рассказал о случае, когда ему вылили кипящее масло в штаны

22-летний Нэйтан Дэвис рассказал у себя в Инстаграме об издевательствах, которые ему пришлось терпеть два года. Работники кухни считали, что проводят дружеские розыгрыши, однако это не соответствовало действительности.

Дэвис написал, что своей историей он хочет напомнить людям о том, что не стоит терпеть отвратительное отношение к себе. Парень рассказал, что два года проработал в роскошном английском отеле Calcot and Spa в Глостершире, который в 2019-м был удостоен звания отеля года.

И за всё время своей работы парень терпел жестокие шутки, заканчивающиеся ожогами и синяками, а также унижения, преподносимые как безобидные подколки от коллег. Но последняя «шутка» зашла слишком далеко. Повар вылил Нэйтану в штаны кипящее масло, и тот получил серьёзный ожог ягодиц. После этого, несмотря на указания врача, парню пришлось выйти на работу по настоянию начальства.

«На кухне нужно быть предельно осторожным и не терпеть насилие ни в каком виде, чтобы вы не пострадали так же, как и я», – резюмировал молодой человек.

В администрации отеля заявили, что повар, совершивший гнусный поступок, уволен, а повар, протеже Гордона Рамзи, не присутствовал при инциденте. Но в комментариях к посту Нэйтана подписчики отметили, что если шеф-повар допустил такое отношение в своей команде, то он всё равно виноват в инциденте.

После внимания СМИ к проблемы, Нэйтан закрыл свой профиль в Инстаграме, пишет Life.