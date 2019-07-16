Жительницу Свободного будут судить за убийство матери ножом

Фото: Амур.инфо

В Свободном следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летней местной жительницы. Ее обвиняют в убийстве матери.

Согласно материалам дела, в ночь на 12 мая 2019 года в Свободном 35-летняя амурчанка и ее мать распивали спиртные напитки. Во время застолья между женщинами произошла ссора, дочь нанесла 52-летней матери несколько ножевых ранений. Та скончалась на месте от полученных повреждений.

На время следствия в отношении амурчанки была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Сейчас уголовное дело направлено в суд, сообщает СУ СКР по Амурской области.