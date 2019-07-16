Родственники погибшего мужа Ларисы Савицкой против съемок фильма о спасении в авиакатастрофе

Юлия Грушковская, урожденная Савицкая, сейчас живет в Санкт-Петербурге. Она является родной племянницей Владимира Савицкого. Вместе с пилотами и пассажирами самолета он погиб 24 августа 1981 года. Владимиру было всего 19 лет.

Владимир и Лариса учились в Благовещенске – он в медицинском институте, она – в педагогическом. В апреле 1981 года молодые люди поженились, а летом отправились в свадебное путешествие. Когда возвращались в Благовещенск авиарейсом Южно-Сахалинск – Комсомольск-на-Амуре – Благовещенск, произошла катастрофа. Гражданский самолет Ан-24РВ и военный бомбардировщик Ту-16К столкнулись на высоте больше 5 тысяч метров. Это произошло 24 августа 1981 года.

Погибли все, кроме Ларисы. Обломок самолета с креслом, в котором была девушка, спланировал на березовую рощу, а затем упал на землю. При падении Лариса получила различные травмы, но могла передвигаться. Позже она вспоминала: «Сотрясение мозга, повреждение позвоночника в пяти местах, перелом руки, ребра, ноги. Зубы почти все были выбиты. Но инвалидность мне так и не дали. Врачи говорили: "Мы понимаем, что вы инвалид по совокупности. Но ничего поделать не можем – каждая травма в отдельности не тянет на инвалидность. Вот если бы была одна, но серьезная – тогда пожалуйста», – говорила она в интервью «Известиям».

«На третий день поисковой операции в тайге обнаружена живой пассажирка Савицкая Л.В., 1961 г.р., получившая легкие ранения (растяжение связок левого голеностопного сустава, ссадины и ушибы в области лица). Остальные пассажиры и члены экипажей обоих самолетов погибли», – говорится в описании столкновения самолетов на сайте об авиапроисшествиях, инцидентах и авиакатастрофах в СССР и России .

Когда она очнулась, увидела тело мужа – он лежал напротив Ларисы. Ей пришлось провести несколько дней в тайге. В конце августа в Амурской области по ночам уже холодно, а тогда было еще и дождливо, поэтому выжившей пришлось соорудить прибежище из обломков самолета. Когда девушку обнаружили, спасатели не поверили своим глазам: «Когда спасатели меня обнаружили, они, кроме "му-му", ничего не могли выговорить. Я их понимаю. Три дня снимать куски тел с деревьев, а потом вдруг увидеть живого человека. Да и видок у меня был еще тот. Я была вся цвета чернослива с серебристым отливом – краска с фюзеляжа оказалась на редкость приставучей, мама ее потом месяц выковыривала. А волосы от ветра превратились в большой кусок стекловаты. Удивительно, но как только я увидела спасателей, ходить уже не могла. Расслабилась. Потом, в Завитинске, я узнала, что для меня уже и могила вырыта. Их рыли по спискам», – рассказала Лариса журналисту «Известий» в 2002 году.

Мужа Ларисы Владимира Савицкого похоронили на кладбище, расположенном на восьмом километре Новотроицкого шоссе в Благовещенске. Смотритель кладбища рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо», что найти могилу молодого человека, погибшего в той авиакатастрофе, невозможно без помощи его родственников. «Дело в том, что реестр захоронений ведется у нас с 1999 года. А здесь год захоронения 1981-й, поэтому могила может быть на каком угодно участке», – объяснила смотритель.

Родственники Владимира, навсегда оставшегося 19-летним, не хотят огласки – им больно вспоминать о трагедии. Тем не менее, племянница Владимира, Юлия Грушковская, согласилась поговорить с корреспондентом. «Никто из нас, родственников, не знал, что собираются снимать фильм об этом. Нашу сторону никто не спросил, никто не связывался с нами, нас не поставили в известность. Я нашла контакты режиссера, нашла ссылку на минкульт, нашла статью о том, что был представлен проект этого фильма и что якобы на роль мужа Ларисы был утвержден актер Сергей Бурунов. Я связалась с его менеджером, и она сказала, что ничего не знает об этом, не видела никакого сценария», – говорит Юлия.

Вопросы у родственников погибшего вызывает и то, что на роль мужа Ларисы в фильме утвержден известный актер Сергей Бурунов. «Смотрите, Владимир был 19-летним студентом, с черными как смоль волосами. Как мальчика будет играть 40-летний мужчина?» – недоумевает племянница Владимира Савицкого. «Мы не хотим этого фильма. Пусть это будет документальный фильм про Ларису как выжившую, попавшую в Книгу рекордов Гиннесса», – заключает Юлия Грушковская.

Как рассказала Юлия, Лариса после трагедии не общалась с родными погибшего мужа. «Вскоре она уехала в Москву. Моя мама выходила на ее сына Григория, это было году в 2003-м. Он написал: "Мама не хочет общаться, вы напоминаете ей о трагедии"», – добавила племянница Владимира Савицкого.

Публикация о том, что про историю чудесного спасения амурчанки собираются снять фильм, собрала тысячи просмотров. В инстаграме Амур.инфо читатели оставили больше 200 комментариев. Среди участников обсуждения нашлись те, кто помнит Ларису, учился с ней в школе или институте. Амур.инфо приводит некоторые из них:

– Это был рейс Южно-Сахалинск – Благовещенск, через Комсомольск. Вот после Комсомольска и случилась эта трагедия. Рейс летал тогда один раз в неделю, билетов не достать. Очередь – стоишь по несколько дней. Мне тогда не досталось билета на этот день.

– Этот рейс разбился здесь, у нас, над Завитинском примерно. Уже не знаю, на какой вам там рейс не хватило билета, но в самолете вместе с Ларисой Савицкой летели мои родные тетя и дядя, старший брат моего отца, которые, к сожалению, погибли. А мой отец лично был на месте аварии для опознания. Останки людей висели на деревьях. И чтобы хоть как то похоронить, собирали по частям. В то время мой дядя был партийным работником и на похоронах у нас были чуть ли не полгорода. А моя бабуля позже познакомились с Ларисой Савицкой и даже переписывалась с ней, пока не потерялась связь. И каждый раз, когда слышала или видела Ларису по ТВ, мне про нее рассказывала. Да и у самой Ларисы если спросить, думаю, она прекрасно помнит нашу фамилию.

– У нас даже где то сохранились все заключения военной прокуратуры о причине катастрофы, статьи о соболезнованиях в газете, Все, что касается той катастрофы. Кроме того, живы сын и дочь погибшего дяди, которые тоже должны были быть в том самолете, но в последний момент остались...

– С этой девочкой Ларисой я училась с первого класса до восьмого. Фото нашего класса сохранились, 27 школа. Историю ее фантастического спасения услышала только в 2000-х годах. Даже предоставить трудно, что она пережила. Здоровья тебе, Лариса! И долгих лет жиз-ни!

– С 5 по 10 классы Лариса училась в 11-й школе.

– Я считаю, снимать фильм об этом – плохая идея! В этой авиакатастрофе погибли мои бабушка и дедушка, трагедия ужасная, до сих пор вся семья вспоминает. И зрелищного здесь ничего нет. То, что этой женщине повезло, – это да, ей повезло остаться в живых. Дай бог ей долгих лет жизни! Но как будут смотреть этот фильм те, кто потерял своих родных и близких?! Об этом вы не подумали?!

– Мурашки по телу.... Ждем фильм! Долгих лет женщине!

– Мне тогда было восемь лет, а мой папа работал в «Рембыттехнике» жестянщиком. Ему приходилось работать ночью, что бы сколотить гробы для «груза 200». Это было страшное событие тех лет. И чудо, когда он рассказал, что нашли живую женщину.

– Я знаю ее. Это наши знакомые. Они жили в Благовещенске. Это правда так и было. Лариса продавала книги, чтобы жить. Уехала из города. Мы разыскивали ее, писали в московскую газету «АиФ». Но статей, где она, что с ней, не было. После катастрофы у нее были проблемы со здоровьем, муж рядом сидел, погиб. Она искала его.

– Мой отец в то время служил в Завитинске, в транспортном полку офицером. Вот наш полк и вылетал на поиски этих самолетов. Лариса лежала в Завитинской ЦРБ.

– Я не слышала эту историю. С нетерпением буду ждать выхода фильма, А когда он выйдет на экраны? Долгих лет жизни этой женщине!

– Мама у Ларисы Савицкой была Брикман Раиса Сергеевна, которая по дороге из командировки погибла, выпав из авто. У Ларисы есть родной брат Дмитрий. Связь действительно была потеряна, когда Лариса уехала жить в Москву, так как было много пересудов в ее адрес. Педагогический институт она окончила.

– Я очень хорошо знаю родную сестру мужа этой женщины, Татьяну. Они жили на Амурской, угол Трудовой, в Благовещенске, Таня и сейчас живет там, по-моему. Мы одно время с Таней работали вместе, 2003–2005 годы.