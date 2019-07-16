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Осуждена руководитель фирмы, давшая взятку Чечевскому за превращение гостевого дома в жилой

Осуждена руководитель фирмы, давшая взятку Чечевскому за превращение гостевого дома в жилой
Фото: архивное изображение Амур.инфо

Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении руководителя фирмы, которая обвинялась в даче взятки Сергею Чечевскому, начальнику управления Росреестра по Амурской области. Амурчанка через посредника передала главе ведомства 70 тысяч рублей.

По информации Благовещенского городского суда, в июле 2018 года гражданин обратился к директору агентства недвижимости с просьбой оформить права собственности на земельный участок, расположенный в Благовещенске.

Директор для оказания услуги решила внести изменения в ЕГРН о наименовании объекта недвижимости с «гостевой дом (с переходом и баней)» на «жилой дом». Заявление об этом было направлено в Росреестр. Однако в управлении отказались изменить наименование объекта.

В октябре 2018 года директор фирмы побывала на личном приеме у руководителя управления Росреестра по Амурской области Сергея Чечевского с просьбой признать постройку не гостевым домом, а жилым. Глава ведомства пояснил, что в изменении наименования ранее было отказано из-за выявленной реестровой ошибки.

В дальнейшем Чечевский, используя посредника, довел до главы фирмы сведения о том, что за взятку в виде денег «он обеспечит принятие государственным регистратором законного решения», необходимого директору фирмы. После того, как о сумме взятки договорились, документацию в Росреестре начали менять. Предприниматель передала посреднику 70 тысяч рублей.

В декабре 2018 года руководитель управления в своем служебном автомобиле Toyota, встретился с посредником и лично получил деньги. В дальнейшем он был задержан.

Подсудимая в судебном заседании вину в совершении преступления признала в полном объеме, в содеянном раскаялась. По ходатайству подсудимой дело рассмотрено в особом порядке – без проведения судебного разбирательства по уголовному делу.

Благовещенский городской суд признал предпринимателя виновной в совершении преступления по статье «Дача взятки». Амурчанке назначили наказание штрафа в 800 000 рублей.

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#закон #криминал #суды

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