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16июля
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сегодня, 17:40 2

Соцсети: в Благовещенске мусорщики наказывают автопарковщиков, перекрывая им выезд контейнерами

Соцсети: в Благовещенске мусорщики наказывают автопарковщиков, перекрывая им выезд контейнерами
Фото: кадр видео

В последние дни в социальных сетях появились необычные фотографии, сделанные в Благовещенске. На снимках видны машины, пути выезда которым перегорожены мусорными контейнерами. Инстаграм-паблики уверяют, что таким образом мусорщики наказывают автолюбителей, которые паркуют свой транспорт неправильно.

Речь идет о том, что водители оставляют машины вблизи площадок с мусорными контейнерами, и подъехать туда мусоровозам становится проблематично.

Так, паблик mreporter_blg публикует два снимка, датированные по-разному, но сделанные по одному адресу: улица Тепличная, 12/1.

Паблик stopham_blg публикует фотографии, сделанные по улице Василенко.

ИА «Амур.инфо» попросило прокомментировать происходящее пресс-службу администрации Благовещенска.

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#транспорт

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Комментарии
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  • retrogr

    retrogr
    7 минут назад

    ну хоть на крышу пока не ставят

  • Саймон

    Саймон
    4 минуты назад

    Ага и содержимое не высыпают на машину.

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