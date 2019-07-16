В России ввели ГОСТ на фотосъемку новорожденных

В России появился ГОСТ на фотосессии для новорожденных и младенцев. Нанимать фотографа теперь могут только родители или законные представители. Они также должны присутствовать при фотосъемке и давать письменное разрешение на проведение съемки, иначе фотосессия будет считаться нарушением.

Фотограф, согласно ГОСТУ, должен учитывать, что ребенок чувствителен свету и шуму. Он должен ограждать малыша от солнечных лучей, не производить громких и резких звуков. Помещение, в котором проводится фотосъемка, должно проветриваться и кварцеваться после каждого клиента. Если в студии будут отсутствовать лампы кварцевания, тогда фотосессия проводиться не может.

Отдельно отмечено, что работать с детьми могут не все фотографы. Отстраняются от работы с детьми те, у кого есть судимость, пристрастия к алкоголю, табаку и наркотикам, а также наличие психических расстройств и проблем со зрением. Помимо этого, у фотографа не должно быть «социально опасных заболеваний», таких как, гепатит, ВИЧ или СПИД, а каждому клиенту он должен предоставлять подтверждающую справку, сообщает «Комсомольская правда».

Распространяется ГОСТ на все фотосессии младенцев в студиях, домах, общественных заведениях и на природе.