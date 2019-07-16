Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:14 0

В России ввели ГОСТ на фотосъемку новорожденных

В России ввели ГОСТ на фотосъемку новорожденных
Фото: PublicDomainPictures с сайта Pixabay

В России появился ГОСТ на фотосессии для новорожденных и младенцев. Нанимать фотографа теперь могут только родители или законные представители. Они также должны присутствовать при фотосъемке и давать письменное разрешение на проведение съемки, иначе фотосессия будет считаться нарушением.

Фотограф, согласно ГОСТУ, должен учитывать, что ребенок чувствителен свету и шуму. Он должен ограждать малыша от солнечных лучей, не производить громких и резких звуков. Помещение, в котором проводится фотосъемка, должно проветриваться и кварцеваться после каждого клиента. Если в студии будут отсутствовать лампы кварцевания, тогда фотосессия проводиться не может.

Отдельно отмечено, что работать с детьми могут не все фотографы. Отстраняются от работы с детьми те, у кого есть судимость, пристрастия к алкоголю, табаку и наркотикам, а также наличие психических расстройств и проблем со зрением. Помимо этого, у фотографа не должно быть «социально опасных заболеваний», таких как, гепатит, ВИЧ или СПИД, а каждому клиенту он должен предоставлять подтверждающую справку, сообщает «Комсомольская правда».

Распространяется ГОСТ на все фотосессии младенцев в студиях, домах, общественных заведениях и на природе.

Просмотров всего: 270

#жизнь

распечатать


Эксклюзив

Родственники погибшего мужа Ларисы Савицкой против съемок фильма о спасении в авиакатастрофе

сегодня, 17:39
В России и мире 1

Эксперты заявили о безопасности куриного мяса с кишечной палочкой
В России и мире

На параде в Париже показали летающего человека
Общество

В Амурской области число невыездных должников выросло на 70 процентов

вчера, 07:52
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь