В Приамурье подорожали амброксол, валидол, амоксициллин и другие препараты

Амурстат сообщил, как изменились средние потребительские цены на медикаменты в апреле-июне 2019 года в Амурской области. Индекс потребительских цен на медицинские препараты во втором квартале текущего года составил 102,6 %.

Во втором квартале, по сравнению с предыдущим кварталом, повышение цен наблюдалось на амброксол – на 18,3 %, валидол – на 15,6 %, лоратадин – на 10,3 %, индапамид – на 6,7 %, анальгин отечественный – на 6,1 %, амоксициллин – на 4,7 %, левомеколь – на 4,2 %, йод, офтан катахром, панкреатин, троксерутин, валокордин – на 3,1-3,6 %.

Вместе с тем снизились цены на глицин – на 2,9 %, поливитамины без минералов отечественные – на 2,8 %, сульфацетамид – на 2,7 %, сеннозиды А и B – на 2,0 %, нимесулид – на 1,7 %, флуоцинолона ацетонид – на 1,3 %.