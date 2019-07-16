Амурский театр драмы вновь попал в программу «Большие гастроли»

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Осенью Амурский областной театр драмы отправится на гастроли в Москву и Великие Луки в рамках программы «Большие гастроли», хотя поездка не предполагалась. В гастрольный тур по этой же программе отправится и Амурский областной театр кукол.

«Понимая важность программы, мы сделали все возможное, чтобы театр драмы смог принять в ней участие. Для театра – это прежде всего обмен опытом, а для жителей Амурской области – возможность познакомиться с достижениями театров федерального уровня и другого региона», – рассказала министр культуры и национальной политики Амурской области Ольга Юркова.

В сентябре 2019 года Амурский драматический отправится на гастроли в Москву и Великие Луки. Амурская область примет Великолукский государственный театр драмы. Коллектив привезет шесть постановок, три для детей и три для взрослых. 24 и 27 сентября покажут спектакль для семейного просмотра – «История о потерянном сердце» по мотивам произведений братьев Гримм, 25 и 29 сентября приглашают на спектакль «Волшебник Изумрудного города» по мотивам сказочной повести Волкова, 27 и 28 сентября приглашают всех желающих на спектакль «Птица Феникс возвращается домой».

Для взрослых будет не менее разнообразная программа, классику немецкого романтизма – «Коварство и любовь» покажут 24 сентября, 26 сентября – спектакль «Базаров» по роману Тургенева «Отцы и дети», «Человек из Подольска» – 25 и 28 сентября.

В рамках национального проекта «Культура», Амурскому областному театру драмы было выделено дополнительное финансирование – 1,7 миллиона рублей на «Театральный экспресс». Амурская область – одна из отдаленных территорий ДФО, где с севера на юг 750 километров и с востока на запад – 1 150 километров по протяженности с 9 городами, 10 поселениями и 602 сельскими населенными пунктами проводимый в рамках Года театра фестиваль «Театральный экспресс» – замечательная возможность охватить как можно больше населения области. В рамках фестиваля, кроме спектаклей, для зрителей проведут встречи с актерами.

В федеральной программе «Большие гастроли» примет участие и Амурский областной театр кукол. В сентябре труппа отправится в Белгород. Артисты покажут уже полюбившиеся амурским зрителям «Мартынко», «Disclaimer по Оруэллу», «Зимовье зверей» и «Раз-ромашка, два-ромашка». Гастроли пройдут с 14 по 26 сентября.

Для амурчан в это время свои спектакли покажет Белгородский государственный театр кукол. Для самых маленьких представят спектакль по мотивам народной сказки «Машенька и медведь»; красочное представление по пьесе, написанной в лучших традициях русской народной сказки – «Иванушкина дудочка» и спектакль о силе любви и мечты «Слон». Для зрителей постарше привезут постановку о чудесах героизма «История солдата».

Добиться дополнительных средств удалось также для театра кукол. Здесь для всех желающих проведут мастер-классы. Зрители узнают, что куклы бывают разные, как называются части кукол. Артисты покажут, как они работают за ширмой и не только. Они предложат зрителям самим управлять куклой, разыграв небольшую сценку из спектакля, сообщает пресс-служба министерства культуры и национальной политики Амурской области.