На амфитеатре набережной Благовещенска начали монтировать зрительские места и сцену

Фото: amurobl.ru

На амфитеатре набережной реки Амур в Благовещенске строители приступили к монтажу зрительских мест и сцены. Обновленная набережная не только будет выполнять функцию гидротехнического защитного сооружения, но и станет местом отдыха горожан и гостей областного центра.

Для проведения культурно-массовых мероприятий на амфитеатре оборудуют сцену, которая будет выполнена из уникальных гранитных блоков темно-серого и красного цветов. Также из гранита сделают зрительские места в виде ступеней. Для освещения сцены установят 12 опор высотой 5 метров, прожекторные мачты высотой 10,95 метра.

Для освещения участков набережной от улицы Пионерской до улицы Театральной установят 42 опоры из чугунного литья, которые были изготовлены в городе Касли Челябинской области индивидуально по чертежам для Благовещенска.

В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству монолитных железобетонных конструкций гидротехнических сооружений, установка гранитных изделий и блоков, карнизных камней, облицовочных плит, устройство основания под тротуарную плитку, установка опор наружного освещения.

Завершение строительства планируется на конец 2019 года, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.