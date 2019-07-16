В Приамурье открылась региональная микрокредитная компания

Организация будет давать займы предпринимателям по ставкам от 3,75 % до 13 % годовых. Для оформления кредита требуется минимальный пакет документов без необходимости залога, сообщает региональное министерство экономического развития и внешних связей.

Заемные средства можно тратить на покупку имущества, пополнение оборотных средств, рефинансирование действующих кредитов, участие в торгах, аукционах, тендерах. Новая структура для поддержки бизнеса в регионе будет работать на базе МФЦ «Мой бизнес».

«Мы уже начали консультировать предпринимателей по вопросам льготного кредитования. К нам уже обратились около 15 представителей амурского бизнес-сообщества. В следующем месяце мы начнем принимать заявки на кредиты», – рассказала руководитель Амурской микрокредитной компании Ольга Белоусова.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», микрокредитная компания должна отчитываться о расходовании субсидии. Показателем результативности работы организации станет «количество выданных микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства» и отсутствие просроченной кредиторской задолженности.