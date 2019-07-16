Туристы погладили осьминога и чуть не погибли

Два молодых человека отдыхали в Австралии, когда встретили небольшого осьминога. Встреча с животным могла закончиться смертью.

Джон-Пол Леннон и Росс Саундерс из Эксетера из Великобритании встретили в Австралии синекольчатого осьминога. Парни не знали, что это животное опасно для жизни.

Встречу с осьминогом ребята также снимали на видео, которое позже и опубликовал в своём фейсбуке Росс. В видеоролике парень попытался накинуть осьминожка на руку другу, но Джон-Пол с очень мужественным визгом отскочил, однако после снова подставил свою руку. После того, как парни выложили видео, их интерес к осьминогу пропал.

Оказалось, что синекольчатые осьминоги смертельно опасны – яд одного такого малыша способен убить 26 взрослых человек. Укус этого морского животного безболезнен и незаметен, поэтому зачастую о яде становится известно только после смерти человека.

«Мы сразу спросили друзей, кого стоит опасаться, и они ничего не сказали про осьминогов. После всего мы, конечно, посмеялись, но потом до нас дошёл весь ужас ситуации. Что ж, урок мы выучили – не играйтесь с дикой природой Австралии», – написали пользователи.

После этого случая молодые люди посетили больницу и сдали кровь на проверку, убедившись в том, что укуса не было, сообщает Life.