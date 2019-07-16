Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:21 0

Тело утонувшей в Архаре девочки до сих пор не нашли

Тело утонувшей в Архаре девочки до сих пор не нашли
Фото: Амур.инфо

Тело 11-летней девочки, которая утонула в поселке Архара, не найдено. Поиски продолжаются.

«Поисковые работы продолжаются силами волонтеров – 11 человек, пожарной части 61 – 2 человека, 1 единица техники, ГИМС – 2 человека и плавсредство. Поиск ведется вдоль береговой линии левого и правого берега реки Архара от места происшествия вниз по течению», – сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ.

Как сообщало агентство, трагический случай произошел 14 июля. По предварительной информации, девочка купалась в реке Архара вместе с подругами, пошла на глубину, и ее снесло течением.

Просмотров всего: 348

#дети #происшествия #утонули

распечатать


В России и мире

Повар элитного отеля рассказал о случае, когда ему вылили кипящее масло в штаны
Происшествия

Жительницу Свободного будут судить за убийство матери ножом
Эксклюзив

Родственники погибшего мужа Ларисы Савицкой против съемок фильма о спасении в авиакатастрофе

сегодня, 17:39
В России и мире

Туристы погладили осьминога и чуть не погибли
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь