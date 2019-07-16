Тело утонувшей в Архаре девочки до сих пор не нашли

Фото: Амур.инфо

Тело 11-летней девочки, которая утонула в поселке Архара, не найдено. Поиски продолжаются.

«Поисковые работы продолжаются силами волонтеров – 11 человек, пожарной части 61 – 2 человека, 1 единица техники, ГИМС – 2 человека и плавсредство. Поиск ведется вдоль береговой линии левого и правого берега реки Архара от места происшествия вниз по течению», – сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ.

Как сообщало агентство, трагический случай произошел 14 июля. По предварительной информации, девочка купалась в реке Архара вместе с подругами, пошла на глубину, и ее снесло течением.