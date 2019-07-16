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16июля
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сегодня, 16:15 10

Плату за мусор с россиян собираются брать по-новому

Плату за мусор с россиян собираются брать по-новому
Фото: Амур.инфо

В России могут ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей. По идее правительства цена будет зависеть от числа баков, стоящих на контейнерной площадке.

«Система во многом будет напоминать расчет по нормативам. Количество контейнеров будет считаться исходя из нормативных величин. Дальше можно умножать пять контейнеров на 30 дней, получать 150 контейнеров и рассчитывать исходя из этого плату. Получается достаточно непростая формула, как раскидывать эту сумму между офисами и квартирами», – рассказал ТАСС исполнительный директор Российского экологического оператора Алексей Макрушин.

Информация о том, что правительство обсуждает схему взимания платы не за объемы образованного мусора, а за число доступных для наполнения баков на площадке появилась в июле. В марте 2019 года глава правительства России Дмитрий Медведев отметил, что существующая система расчета платы не до конца справедлива и необходимо переходить от норматива к оплате «по факту».

Сейчас стоимость услуги по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) для жителей рассчитывается на основе статистических данных. Тариф регионального оператора за перемещение одной тонны или кубометра отходов умножается на норматив накопления для жителей в конкретном регионе и делится на число дней.

В Минприроды подтвердили, что уже подготовлен проект постановления правительства о переходе на оплату мусора исходя из фактически накопленного объема, отмечается в сообщении. Но конкретный механизм в ведомстве не раскрыли. Также в министерстве отметили, что сейчас редактируют проект постановления о переходе на оплату «по факту», чтобы предусмотреть все слабые места этой системы.

Эксперты пока не могут однозначно определить, какая система расчета оплаты за вывоз ТКО будет более справедливой и реализуемой. Институт регионального оператора был запущен в масштабе всей страны с 1 января 2019 года. Так что, реальный объем образуемых твердых коммунальных отходов станет известен к концу года, и он может оказаться выше нормативного значения, что может привести к росту платежей, пишет «Российская газета».

С другой стороны, в мире есть положительные примеры работы системы расчета платы «по факту». Но это долгосрочная перспектива. Переход может потребовать установки специальных контейнеров с ограниченным доступом жителей. Это приведет к дополнительным расходам. Ранее тот же Макрушин заявлял, что дефицит контейнерных баков (без учета внедрения раздельного сбора отходов) в России сейчас оценивается в 750 тысяч единиц. Чтобы его восполнить, требуется около 9 миллиардов рублей.

Реформа отрасли по сбору и утилизации мусора стартовала в РФ с 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему несанкционированных свалок и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов.

Как сообщало Амур.инфо, Приамурье перешло на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами с 1 апреля Мусорная реформа стартовала в России 1 января, однако Амурская область и еще несколько субъектов РФ оказались к ней не готовы.

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#мусор #российская власть #финансы

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Комментарии
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  • Геральт

    Геральт
    1 час назад

    Написали бы просто - повысят плату. И ничего нового

  • Nik_77

    Nik_77
    1 час назад

    Как определить эту фактическую величину для конкретных жителей конкретного дома, если на площадку ТБО носят мусор и многоквартирные дома (несколько штук) и частный сектор?

  • Gorojanka

    Gorojanka
    1 час назад

    Все мало, 4 месяца пособирали плату, перемножили, получается долго на яхты копить, надо быстрее, придумали новую методу.

    За вдыхаемый и выдыхаемый воздух берите, ещё ж не брали за него.

  • Aligator z

    Aligator z
    1 час назад

    А еще: 9000000000 разделить на 750000, получается 12000, у нас в городе цена в пределе 9000, разница в 3000, умножаем на 750000, получается 2 250 000 000. ХОРОШО ОБУВАЮТ НАРОД

  • Мизинец

    Мизинец
    1 час назад

    За дождь тоже можно, пока непогода стоит. Всегда можно оправдать, мол в дождь конструкции быстрей изнашиваются/гниют/размываются. Бац, и пару тыщенок за летние месяцы накинули

  • Pavel74

    Pavel74
    1 час назад

    "решить проблему несанкционированных свалок и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов." Это вообще как?

  • Мизинец

    Мизинец
    1 час назад

    Pavel74"решить проблему несанкционированных свалок и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов." Это вообще как?


    Это под окна нам скоро сваливать начнут, чтоб не платить за перевозку

  • Kotik2011

    Kotik2011
    48 минут назад

    Только и слышно тарифы, плата, взимание, взыскание, а то что на контейнерных площадках стало на порядок грязнее, на перекрестках и обочинах валяются мешки с мусором, это пофиг. Это что ли цивилизованная мусорная реформа.

  • Stator

    Stator
    30 минут назад

    Интересно. В наши контейнеры часто кидает мусор неизвестно кто. Подьезжают на машинах и выкидывают, похоже с местных частных домов. И как здесь норму моего дома определить, если все подряд скидывают. Охрану выставлять? Забор с воротами?

  • Мизинец

    Мизинец
    27 минут назад

    StatorИнтересно. В наши контейнеры часто кидает мусор неизвестно кто. Подьезжают на машинах и выкидывают, похоже с местных частных домов. И как здесь норму моего дома определить, если все подряд скидывают. Охрану выставлять? Забор с воротами?


    В некоторых регионах страны такое практикуют. В итоге это приводит к тому, что люди ругаются за бачки с мусором, закрывают их на замки и даже огораживают забором. Выглядит позорно, было приятно что в моей области люди из-за мусора не собачатся

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