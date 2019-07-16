Амурчанин нес через пост ДПС 6 шприцев с гашишным маслом

В районе поста ДПС, расположенного на 124 километре дороги «Подъезд к Благовещенку», правоохранители задержали мужчину. Он шел пешком, а при виде полицейских начал нервничать и озираться по сторонам.

Сотрудники ГИБДД в ходе проверки документов и личного досмотра нашли и изъяли у гражданина 1977 года рождения пакет с шестью медицинскими шприцами, наполненными маслянистой жидкостью темно-зеленого цвета со специфическим запахом.

Исследование показало, что в шприцах было гашишное масло весом примерно 234 грамма. Следственный отдел МО МВД России «Благовещенский» возбудил уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств». Подозреваемый задержан.