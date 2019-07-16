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16июля
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сегодня, 15:35 0

Глава Амурского росреестра Сергей Чечевский проведет в СИЗО еще месяц

Глава Амурского росреестра Сергей Чечевский проведет в СИЗО еще месяц
Фото: Амур.инфо

Благовещенский городской суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу Сергею Чечевскому, руководителю управления Росреестра по Амурской области. Главу ведомства обвиняют в получении взятки. Несмотря на это, от занимаемой должности он не отстранен.

Следователи ходатайствовали о продлении меры пресечения на 2 месяца. Но суд принял решение оставить Чечевского под стражей на месяц – до 12 августа 2019 года, сообщили в пресс-службе Благовещенского городского суда.

В отношении начальника амурского управления Росреестра возбуждены два уголовных дела по факту получения взятки в значительном размере. Они объединены в одно производство. 4 апреля его задержали на рабочем месте и поместили под стражу.

По информации следствия, в начале декабря 2018 года Чечевский через посредника получил незаконное денежное вознаграждение от жительницы Благовещенска за внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений об изменении наименования объекта недвижимости. Позднее выяснилось, что речь идет о директоре агентства недвижимости. Главе амурского управления она передала 70 тысяч рублей.

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#закон #суды

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