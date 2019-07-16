ДВОКУ назвали одним из самых популярных заведений Минобороны у абитуриентов 2019 года

Фото: structure.mil.ru

Дальневосточное ВОКУ – одно из самых популярных заведений Минобороны России у абитуриентов 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

В училище для поступления прибыло более 800 юношей со всей страны. Около половины абитуриентов – из регионов Дальневосточного федерального округа. Традиционно больше всего поступает амурчан, в текущем году – порядка 120 юношей. По данным ИА «Амур.инфо», средний конкурс составляет 4 человека на место.

Вступительные испытания проводятся в несколько потоков. Прибывающие предоставляют результаты ЕГЭ по русскому языку, математике и обществознанию. В самом училище абитуриенты проходят медкомиссию, экзамен на физическую подготовленность и профессиональный психологический отбор.

Новшеством для абитуриентов является начисление дополнительных баллов к результатам ЕГЭ спортсменам, отличникам и юнармейцам. Все заслуги кандидатов для обучения будут суммироваться. Максимальное значение суммированных баллов для поступающих может быть начислено не более 10.

ДВОКУ готовит командиров для горных подразделений, морской пехоты, для управления подразделениями в условиях Заполярья. Прапорщики готовятся по техническому профилю.

Это училище – одно из старейших военно-учебных заведений России на Дальнем Востоке. С 1940 года вуз произвел 107 выпусков, подготовив более 26 тысяч высококвалифицированных офицеров, 37 из которых удостоены звания Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации.