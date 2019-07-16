Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:32 0

ДВОКУ назвали одним из самых популярных заведений Минобороны у абитуриентов 2019 года

ДВОКУ назвали одним из самых популярных заведений Минобороны у абитуриентов 2019 года
Фото: structure.mil.ru

Дальневосточное ВОКУ – одно из самых популярных заведений Минобороны России у абитуриентов 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

В училище для поступления прибыло более 800 юношей со всей страны. Около половины абитуриентов – из регионов Дальневосточного федерального округа. Традиционно больше всего поступает амурчан, в текущем году – порядка 120 юношей. По данным ИА «Амур.инфо», средний конкурс составляет 4 человека на место.

Вступительные испытания проводятся в несколько потоков. Прибывающие предоставляют результаты ЕГЭ по русскому языку, математике и обществознанию. В самом училище абитуриенты проходят медкомиссию, экзамен на физическую подготовленность и профессиональный психологический отбор.

Новшеством для абитуриентов является начисление дополнительных баллов к результатам ЕГЭ спортсменам, отличникам и юнармейцам. Все заслуги кандидатов для обучения будут суммироваться. Максимальное значение суммированных баллов для поступающих может быть начислено не более 10.

ДВОКУ готовит командиров для горных подразделений, морской пехоты, для управления подразделениями в условиях Заполярья. Прапорщики готовятся по техническому профилю.

Это училище – одно из старейших военно-учебных заведений России на Дальнем Востоке. С 1940 года вуз произвел 107 выпусков, подготовив более 26 тысяч высококвалифицированных офицеров, 37 из которых удостоены звания Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации.

Просмотров всего: 503

#военные #образование

распечатать


Общество 10

В Белогорске День знаний отпразднуют в воскресенье
Общество 4

В Амурской области 256 детей станут летчиками и парашютистами
Общество 4

Амурские студенты поедут в Японию собирать мини-помидоры
Общество 2

С новым ЕГЭ по китайскому языку амурские выпускники справились на «хорошо» и «отлично»
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь