Амурчане встали на сторону таксиста, сбившего собак (видео)

Фото: кадр видео

В социальных сетях амурчане обсуждают ДТП, участниками которого стали собаки и автомобиль, наехавший на них. Видео момента этой аварии прислали в редакцию ИА «Амур.инфо». Очевидица сообщила, как это произошло.

«Таксист сбил трех щенков и уехал дальше на заказ, мы пришли на помощь животным. Два щенка, видимо, не сильно пострадали или просто в шоковом состоянии убежали, а вот один остался на дороге, мужчина остановился и оттащил его на обочину. Когда мы собрались нести его к машине, подъехал тот самый таксист и предложил его отвести в ветеринарку! Мы поехали за ним, позже уже в ветеринарке таксист сказал, что отвезет куда-то ребенка и вернется, но, увы, больше он не появился, и 4 000 рублей за рентген и экспресс-анализы, уколы и так далее нам пришлось оплачивать самим! В дальнейшем собаке потребуется операция», – рассказала очевидица.

«Хоть и люблю животных... Но... Тут таксист никак не виноват... К чему это видео?.. Каждый день сотнями гибнут», – заметил один из пользователей Инстаграма.

«Ну, хз. С бездомными псинами я б не стал особо заморачиваться. Тем более платить 4 рубаса. Можете назвать меня (…) и бросить какашкой, но эти деньги я лучше на свою семью потрачу», – написал другой.

«Чего накинулись на таксиста. Он не виноват, что собаки под колеса кинулись, тем более он отвез в ветеринарку их, пусть и не сразу, так как у него работа, и если заказ отменит, то ему в минус будет это, а терять работу из-за собаки – бред, у него семья по-любому есть, которую кормить надо», – высказался третий.

«Страшно, конечно. Но они бегают, как ошалелые! Вчера на Октябрьской – Калинина тоже тупые собаки две бросались под колеса. Во-первых, это создание аварийной ситуации, в виде экстренного торможения, а во-вторых, таких и не жалко, чем меньше, тем лучше! Также они потом и на детей бросаются, а зоозащитнички все их защищают, непонятно от кого!» – прозвучало еще одно мнение.