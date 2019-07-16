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сегодня, 15:08 8

Амурчане встали на сторону таксиста, сбившего собак (видео)

Амурчане встали на сторону таксиста, сбившего собак (видео)
Фото: кадр видео

В социальных сетях амурчане обсуждают ДТП, участниками которого стали собаки и автомобиль, наехавший на них. Видео момента этой аварии прислали в редакцию ИА «Амур.инфо». Очевидица сообщила, как это произошло.

«Таксист сбил трех щенков и уехал дальше на заказ, мы пришли на помощь животным. Два щенка, видимо, не сильно пострадали или просто в шоковом состоянии убежали, а вот один остался на дороге, мужчина остановился и оттащил его на обочину. Когда мы собрались нести его к машине, подъехал тот самый таксист и предложил его отвести в ветеринарку! Мы поехали за ним, позже уже в ветеринарке таксист сказал, что отвезет куда-то ребенка и вернется, но, увы, больше он не появился, и 4 000 рублей за рентген и экспресс-анализы, уколы и так далее нам пришлось оплачивать самим! В дальнейшем собаке потребуется операция», – рассказала очевидица.

«Хоть и люблю животных... Но... Тут таксист никак не виноват... К чему это видео?.. Каждый день сотнями гибнут», – заметил один из пользователей Инстаграма.

«Ну, хз. С бездомными псинами я б не стал особо заморачиваться. Тем более платить 4 рубаса. Можете назвать меня (…) и бросить какашкой, но эти деньги я лучше на свою семью потрачу», – написал другой.

«Чего накинулись на таксиста. Он не виноват, что собаки под колеса кинулись, тем более он отвез в ветеринарку их, пусть и не сразу, так как у него работа, и если заказ отменит, то ему в минус будет это, а терять работу из-за собаки – бред, у него семья по-любому есть, которую кормить надо», – высказался третий.

«Страшно, конечно. Но они бегают, как ошалелые! Вчера на Октябрьской – Калинина тоже тупые собаки две бросались под колеса. Во-первых, это создание аварийной ситуации, в виде экстренного торможения, а во-вторых, таких и не жалко, чем меньше, тем лучше! Также они потом и на детей бросаются, а зоозащитнички все их защищают, непонятно от кого!» – прозвучало еще одно мнение.

Просмотров всего: 1687

#ДТП #животные #интернет #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    2 часа назад

    Да какие это амурчане, это сволочи, которые оправдывают жестокость по отношению к животным. И дети этих амурчан потенциальные насильники и убийцы.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    ПшёлТы

    Да какие это амурчане, это сволочи, которые оправдывают жестокость по отношению к животным. И дети этих амурчан потенциальные насильники и убийцы.



    Куда бесхозных собачек приносить, которые по дорогам, дворам, помойкам города шарахаются и заразу всякую разносят?



  • бабаяга

    бабаяга
    1 час назад

    Почему акцент сделан на слове "таксист"?

  • Валидол

    Валидол
    1 час назад

    Эта "новость" подана в надежде на то, что перегрызутся комментаторы и снова увеличат количество просмотров АИ. Увы, похоже, на этот раз у АИ ничего не вышло... Господа ответственные работники данного новостного канала, может хватит уже нести всякую чушь под заголовками, содержащими слово "собаки"?

  • Шелковица

    Шелковица
    1 час назад

    Мне вот интересно!!! Когда давят людей, которые знают правила, то водитель всегда виноват (переход в неположенном месте, резко выскочил на красный). Водитель виноват..., а тут не виноват. Что вернулся - это молодец. Я в принципе про отношение к этому говорю. И еще...собаки не знают правил ПДД, а люди знают.

  • Мизинец

    Мизинец
    1 час назад

    ШелковицаМне вот интересно!!! Когда давят людей, которые знают правила, то водитель всегда виноват (переход в неположенном месте, резко выскочил на красный). Водитель виноват..., а тут не виноват. Что вернулся - это молодец. Я в принципе про отношение к этому говорю. И еще...собаки не знают правил ПДД, а люди знают.


    Ничего удивительного, жизнь людей мало что стоит в нашей стране, чего там за собак говорить. Честно говоря не знаю зачем зоозащитники это делают. По моему намного гуманнее было безболезненно щенка усыпить. Сейчас людям детей не всегда есть чем кормить, по этой причине сотни здоровых собак оказываются на улице. Куда вы будете девать покалеченных собак?

  • мыжго

    мыжго
    27 минут назад

    Шелковица

    Мне вот интересно!!! Когда давят людей, которые знают правила, то водитель всегда виноват (переход в неположенном месте, резко выскочил на красный). Водитель виноват..., а тут не виноват. Что вернулся - это молодец. Я в принципе про отношение к этому говорю. И еще...собаки не знают правил ПДД, а люди знают.



    Если собаки для тебя равны людям, то почему бы тебе не выйти замуж за какого нибудь пса и не родить от него щенят?

  • Ташка

    Ташка
    21 минута назад

    Давайте водителя казним, раз сбил эту бестолковую свору. А он должен был увиливать по улице, врезаясь в другие авто и в пешеходов, чтобы этих бобиков не сбить? Хорошо хоть видео есть, а то бы щас еще водителя обвинили, что он гнал ни в чем не виноватых псин 5 кварталов, прежде чем наехал на них.

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