В Благовещенск перевозили без документов более 20 тонн морепродуктов

Управление Россельхознадзора по Амурской области выявило более 20 тонн морепродуктов, которые перевозили с нарушениями. Это произошло в начале июля.

Служащие отдела государственного ветнадзора управления и полицейские на 1 686,6 километра автодороги «Амур» (ПВК № 2) при досмотре транспортного средства, следовавшего из Владивостока в Благовещенск, выявили факт перевозки более 20 тонн морепродуктов – кальмара свежемороженого. Ветеринарные сопроводительные документы отсутствовали.

Груз был задержан до предоставления сопроводительных документов. В отношении нарушителя составили протокол об административном правонарушении. Информацию по факту перемещения морепродуктов направили в государственную ветеринарную инспекцию Приморского края для принятия мер, предусмотренных ветеринарным законодательством, сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Амурской области.