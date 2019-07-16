Семь жертв: под Якутском утонули взрослые, пытавшиеся спасти детей

Фото: МЧС РФ по РС(Я)

Рано утром 15 июля стало известно, что на берегу реки Лена, в районе острова Пономарев, утонули трое детей и четверо взрослых. Все тела обнаружены и отправлены в морг. Ранее сообщалось, что утонули двое детей, а взрослые пропали без вести.

15 июля в ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступила информация о том, что на берегу Лены, в районе острова Пономарев, городского округа «Город Якутск» при купании на несанкционированном месте отдыха произошла трагедия. Установлено, что группа из 11 человек находилась на отдыхе на несанкционированном пляже. Во время купания двое детей 2012 и 2014 года рождения начали тонуть. Они кричали и звали на помощь. Четверо взрослых бросились в воду. На берегу осталась женщина с тремя детьми.

К месту происшествия выдвинулись спасатели ДВРПСО и сотрудники ФКУ Центра ГИМС. Детей извлекли из воды. Однако при проведении реанимационных действий на берегу спасти их не удалось. А взрослые пропали без вести, сообщили SakhaPress в МЧС РФ по Республике Саха (Якутия).

Сотрудники Следственного комитета по республике выехали на место происшествия, ведется проверка.

Портал «Якутия.инфо» сообщил, что четверо мужчин, погибших при попытке спасения утопающих детей под Якутском, оказались бывшими криминальными авторитетами 90-х.

По информации источника издания, погибший мужчина 1973 года рождения – уроженец Нюрбы – носил кличку Альпа. Считался правой рукой лидера Нюрбинской группировки по кличке Мирон. Участник нашумевшей Хатынг-Юряхской перестрелки 1994 года. Тогда в составе группы Мирон устроил побоище недалеко от карьера в районе Хатынг-Юряха. Поводом для разборок нюрбинских и жатайских группировок стала банальная ссора в ресторане. Был осужден к четырем годам по статье «Покушение на убийство», совершенное в составе группы.

Фото размещено: портал «Якутия.инфо»

Остальные мужчины – 1972, 1971 и 1973 годов рождения, – по информации источника также имеют отношения к событиям 90-х годов.