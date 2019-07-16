В Благовещенске столкнулись внедорожник и мотоцикл: двое пострадавших (видео)
Днем 16 июля в редакцию ИА «Амур.инфо» прислали видео с места ДТП в Благовещенске. Как отмечают очевидцы, оно произошло в районе перекрестка улиц Богдана Хмельницкого и Пролетарской. Участниками стали внедорожник и мотоцикл.
Как сообщили агентству в управлении ГИБДД по Амурской области, данная авария случилась, по предварительной информации, 16 июля около 13:45. В ДТП с участием иномарки и мотоцикла пострадали два человека: водитель двухколесника и пассажир машины.
«На месте работает следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают причины, обстоятельства ДТП», – сказали в ведомстве.
Просмотров всего: 26