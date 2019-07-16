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После пожара 2016 года аэропорт Благовещенска хочет взыскать убытки с застройщика

После пожара 2016 года аэропорт Благовещенска хочет взыскать убытки с застройщика

В Арбитражный суд Амурской области обратился аэропорт Благовещенска. Он хочет взыскать убытки с учреждения «Строитель» после пожара 2016 года.

Между аэропортом и «Строителем» в 2010 году был заключен договор о передаче функций застройщика по объекту «Аэровокзальный комплекс города Благовещенск». В 2016 году произошло возгорание фасада административной части здания аэровокзального комплекса. Согласно выводам технического заключения, загорелись горючие материалы, использованные в конструкции отделки фасада, тогда как контрактом предусматривались негорючие материалы.

«Истец полагает, что ответчиком строительный контроль не осуществлялся в полной мере, что позволило подрядчику при строительстве использовать горючие стройматериалы, не предусмотренные проектом», – говорится в сообщении пресс-службы Арбитражного суда Амурской области.

Предварительное судебное заседание по делу назначено на 1 августа.

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#пожары #происшествия #суды

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