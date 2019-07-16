В Амурской области царствуют ливни: прогноз погоды на 17 июля

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Ночью 17 июля в Амурской области переменная облачность, в отдельных районах дождь, слабый дождь, местами по югу сильный дождь, ливень, грозы. В утренние часы местами туман.

Ветер юго-восточный слабый, при грозе – до 12 метров в секунду. Температура воздуха – 15...20 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями в большинстве районов дождь, местами сильный, ливень, грозы. Ветер северный, северо-восточный разгонится до 3-8, при грозе с усилением до 13-18 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 24...29, местами – до 20 градусов.

В Благовещенске облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер с северо-востока наберет силу 5-10 метров в секунду. Уличные термометры ночью покажут плюс 18...20, днем – 24...26, сообщает Амурский гидрометцентр.