Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:43 0

В Амурской области царствуют ливни: прогноз погоды на 17 июля

В Амурской области царствуют ливни: прогноз погоды на 17 июля
Фото: Амур.инфо

Ночью 17 июля в Амурской области переменная облачность, в отдельных районах дождь, слабый дождь, местами по югу сильный дождь, ливень, грозы. В утренние часы местами туман.

Ветер юго-восточный слабый, при грозе – до 12 метров в секунду. Температура воздуха – 15...20 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями в большинстве районов дождь, местами сильный, ливень, грозы. Ветер северный, северо-восточный разгонится до 3-8, при грозе с усилением до 13-18 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 24...29, местами – до 20 градусов.

В Благовещенске облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер с северо-востока наберет силу 5-10 метров в секунду. Уличные термометры ночью покажут плюс 18...20, днем – 24...26, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 328

#погода

распечатать


Общество

Ливни с грозами: прогноз погоды в Амурской области на 16 июля
Общество 2

Аномальная жара стоит на Аляске: обзор прессы
Общество

Грозы, ливни: прогноз погоды в Амурской области на 15 июля
Общество 2

Амурскую область снова ждут ливни с грозами: прогноз погоды на 15 июля
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь