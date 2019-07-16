В Амурской области на полигоне ДВОКУ воссоздадут Албазинский острог

Копию Албазинского острога в натуральную величину планируется построить в Благовещенске в парке «Патриот» на территории полигона ДВОКУ. Поселение будет воссоздано в соответствии с историческими документами.

Ожидается, что на территории воссозданного острога будут возведены частокол и башни. Возможно, внутри построят часовню и избу манатов. Сооружения будут такими, какими они были в XVIII веке. В 2019 году пройдет проектирование. На 2020 год запланировано строительство и презентация острога.

Воссозданный Албазинский острог станет музеем под открытым небом. Здесь собираются организовывать выставки, проводить культурно-массовые мероприятия, детские военно-патриотические занятия и исторические фестивали.

«Рассматривается вопрос строительства острога на площадках, расположенных недалеко от парка "Патриот". Место выбрано не случайно, здесь проходят занятия юнармейцев и членов военно-патриотических клубов», – сказал Дмитрий Рачук, заместитель начальника кафедры тактики ДВОКУ.

Проект острога губернатору Амурской области Василию Орлову представили руководитель Албазинской археологической экспедиции Андрей Черкасов и директор Фонда поддержки социально ориентированных проектов и программ группы компаний «Петропавловск» Глеб Кузнецов.

«История Албазина – это история открытия и освоения амурской земли, история подвига и жертвенности русских землепроходцев. Строительство Албазинского острога будет замечательной возможностью представить историю Приамурья для всех интересующихся ею, создать уникальный туристический объект для зарубежных и отечественных посетителей, сформировать образец для воспитания молодежи», – рассказал директор Фонда поддержки социально-ориентированных проектов и программ «Петропавловск» Глеб Кузнецов.

«Албазинская археологическая экспедиция, созданная фондом "Петропавловск" и Центром по сохранению историко-культурного наследия Амурской области при участии сотрудников Амурского государственного университета, внесла серьезный вклад в изучение археологического наследия Албазинской земли. Благодаря работе экспедиции, памятник стал популярной исторической темой дальневосточного и федерального масштаба. Строительство Албазинского острога позволит наглядно представить результаты научных исследований, обеспечить рост интереса к истории Приамурья», – отметил руководитель Албазинской археологической экспедиции Андрей Черкасов.

Василий Орлов совместно с представителями фонда, руководством регионального министерства образования и ДВОКУ осмотрели площадки под строительство.

«Албазинский острог может стать основой культурно-исторического парка, посвященного Приамурью – с "посадом", в котором будут представлены мастерские с демонстрацией народных промыслов, реконструированной исторической и этническими кухнями, с поселениями различных приамурских народов из настоящего и прошлого – эвенков, дауров, манчьжур. Албазинский острог будет иметь важное значение не только для патриотического и культурно-исторического воспитания молодежи, но и станет важным туристическим объектом как для посетителей из России, так и из КНР. Красивый и очень своевременный проект», – сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Фото: правительство Амурской области