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сегодня, 13:15 2

В Амурской области на полигоне ДВОКУ воссоздадут Албазинский острог

В Амурской области на полигоне ДВОКУ воссоздадут Албазинский острог
Фото: www.amurobl.ru

Копию Албазинского острога в натуральную величину планируется построить в Благовещенске в парке «Патриот» на территории полигона ДВОКУ. Поселение будет воссоздано в соответствии с историческими документами.

Ожидается, что на территории воссозданного острога будут возведены частокол и башни. Возможно, внутри построят часовню и избу манатов. Сооружения будут такими, какими они были в XVIII веке. В 2019 году пройдет проектирование. На 2020 год запланировано строительство и презентация острога.

Воссозданный Албазинский острог станет музеем под открытым небом. Здесь собираются организовывать выставки, проводить культурно-массовые мероприятия, детские военно-патриотические занятия и исторические фестивали.

«Рассматривается вопрос строительства острога на площадках, расположенных недалеко от парка "Патриот". Место выбрано не случайно, здесь проходят занятия юнармейцев и членов военно-патриотических клубов», – сказал Дмитрий Рачук, заместитель начальника кафедры тактики ДВОКУ.

Проект острога губернатору Амурской области Василию Орлову представили руководитель Албазинской археологической экспедиции Андрей Черкасов и директор Фонда поддержки социально ориентированных проектов и программ группы компаний «Петропавловск» Глеб Кузнецов.

«История Албазина – это история открытия и освоения амурской земли, история подвига и жертвенности русских землепроходцев. Строительство Албазинского острога будет замечательной возможностью представить историю Приамурья для всех интересующихся ею, создать уникальный туристический объект для зарубежных и отечественных посетителей, сформировать образец для воспитания молодежи», – рассказал директор Фонда поддержки социально-ориентированных проектов и программ «Петропавловск» Глеб Кузнецов.

«Албазинская археологическая экспедиция, созданная фондом "Петропавловск" и Центром по сохранению историко-культурного наследия Амурской области при участии сотрудников Амурского государственного университета, внесла серьезный вклад в изучение археологического наследия Албазинской земли. Благодаря работе экспедиции, памятник стал популярной исторической темой дальневосточного и федерального масштаба. Строительство Албазинского острога позволит наглядно представить результаты научных исследований, обеспечить рост интереса к истории Приамурья», – отметил руководитель Албазинской археологической экспедиции Андрей Черкасов.

Василий Орлов совместно с представителями фонда, руководством регионального министерства образования и ДВОКУ осмотрели площадки под строительство.

«Албазинский острог может стать основой культурно-исторического парка, посвященного Приамурью – с "посадом", в котором будут представлены мастерские с демонстрацией народных промыслов, реконструированной исторической и этническими кухнями, с поселениями различных приамурских народов из настоящего и прошлого – эвенков, дауров, манчьжур. Албазинский острог будет иметь важное значение не только для патриотического и культурно-исторического воспитания молодежи, но и станет важным туристическим объектом как для посетителей из России, так и из КНР. Красивый и очень своевременный проект», – сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Фото: правительство Амурской области

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#губернатор #история #культура #наука #областная власть

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Комментарии
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  • zasaq

    zasaq
    1 час назад

    Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки, вoт тот блoг там все подpобнo описано---- http://7.ly/presblog

  • Victrix

    Victrix
    3 минуты назад

    Нахрена?

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