Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:32 1

Эксперты заявили о безопасности куриного мяса с кишечной палочкой

Эксперты заявили о безопасности куриного мяса с кишечной палочкой
Фото: Shanta Islam с сайта Pixabay

В России прошла масштабная проверка бедер цыплят-бройлеров. Исследование показало, что большинство исследованных образцов опасны для здоровья. В общей сложности специалисты проверили продукты шести брендов.

У пяти образцов из шести были выявлены недостатки: затхлый запах, липкая поверхность и беловато-желтый цвет с серым оттенком. Содержание микроорганизмов до 24 раз превышало максимально допустимого значения.

Ведущий эксперт в области мясной промышленности Борис Рябинкин в эфире НСН заявил, что ничего страшного нет, если в мясе присутствует кишечная палочка. По словам специалиста, в летний период такая проблема возникает часто, так как оборудование не справляется и могут возникать нештатные ситуации.

«Во-первых, лето. Во-вторых, сейчас проблема везде и всюду с самими цехами. Цех должен иметь температуру 12 градусов, максимум 14. Цеха теплые, и, когда они вакуумируют, то и мясо теплое. Поэтому оно заранее уже с кишечной палочкой. Кишечная палочка – это не страшно, потому что она проходит термообработку. Такая вот единственная проблема. Конечно, есть и халатное отношение, перевакуумирование, развакуум. Там разные причины есть. Но основная причина – неподготовленные цеха. Снимают в аренду любые помещения и начинают шлепать. А летом, как правило, ломаются кондиционеры, холодильники», – объяснил специалист.

Также специалиста не смутили и бактерии, которые были обнаружены в мясе, проверенном Росконтролем. Рябинкин рассказал, что избежать появления кишечной палочки в продукции очень сложно, а вот уничтожить ее, напротив, не составляет труда.

«Вы же сырую курицу есть не будете? Кишечная палочка страшна тогда, когда вы яблоки взяли, помидоры, не помыли и съели. Отравление легкое. Она не влечет же за собой никакого заболевания страшного. Кишечная палочка быстро и при любой термообработке сходит. Практически невозможно выпустить продукцию без палочки! Это нужны такие деньги на вакууматоры, помещение, чтобы соблюдался именно температурный режим», – цитируют специалиста «Известия».

Просмотров всего: 119

#жизнь

распечатать


В России и мире

На параде в Париже показали летающего человека
Общество

В Амурской области число невыездных должников выросло на 70 процентов

вчера, 07:52
Общество 7

Почему Улан-Удэ – деревня, а Благовещенск – город: разбор московского архитектора
В России и мире

Фанат выложил в Инстаграм фото с известной блогершей и раскрыл ее секрет
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • zasaq

    zasaq
    59 минут назад

    Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки, вoт тот блoг там все подpобнo описано---- http://7.ly/presblog

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь