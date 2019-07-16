Эксперты заявили о безопасности куриного мяса с кишечной палочкой

В России прошла масштабная проверка бедер цыплят-бройлеров. Исследование показало, что большинство исследованных образцов опасны для здоровья. В общей сложности специалисты проверили продукты шести брендов.

У пяти образцов из шести были выявлены недостатки: затхлый запах, липкая поверхность и беловато-желтый цвет с серым оттенком. Содержание микроорганизмов до 24 раз превышало максимально допустимого значения.

Ведущий эксперт в области мясной промышленности Борис Рябинкин в эфире НСН заявил, что ничего страшного нет, если в мясе присутствует кишечная палочка. По словам специалиста, в летний период такая проблема возникает часто, так как оборудование не справляется и могут возникать нештатные ситуации.

«Во-первых, лето. Во-вторых, сейчас проблема везде и всюду с самими цехами. Цех должен иметь температуру 12 градусов, максимум 14. Цеха теплые, и, когда они вакуумируют, то и мясо теплое. Поэтому оно заранее уже с кишечной палочкой. Кишечная палочка – это не страшно, потому что она проходит термообработку. Такая вот единственная проблема. Конечно, есть и халатное отношение, перевакуумирование, развакуум. Там разные причины есть. Но основная причина – неподготовленные цеха. Снимают в аренду любые помещения и начинают шлепать. А летом, как правило, ломаются кондиционеры, холодильники», – объяснил специалист.

Также специалиста не смутили и бактерии, которые были обнаружены в мясе, проверенном Росконтролем. Рябинкин рассказал, что избежать появления кишечной палочки в продукции очень сложно, а вот уничтожить ее, напротив, не составляет труда.

«Вы же сырую курицу есть не будете? Кишечная палочка страшна тогда, когда вы яблоки взяли, помидоры, не помыли и съели. Отравление легкое. Она не влечет же за собой никакого заболевания страшного. Кишечная палочка быстро и при любой термообработке сходит. Практически невозможно выпустить продукцию без палочки! Это нужны такие деньги на вакууматоры, помещение, чтобы соблюдался именно температурный режим», – цитируют специалиста «Известия».