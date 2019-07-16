В Белогорске «алкобарон» осужден к исправительным работам

Житель Белогорска организовал бизнес по продаже нелегального алкоголя. Объем немаркированного спиртного составил около 25 000 бутылок, а его стоимость превысила 4,7 миллиона рублей. Дело рассматривал Белогорский городской суд.

Судили предпринимателя по пункту «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение и перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере». Как установил суд, с первых чисел января 2017 года осужденный приобрел, хранил и перевозил с целью сбыта немаркированную алкогольную продукцию общей стоимостью более 4,7 миллиона рублей. При этом часть алкогольной продукции покупалась в других регионах России, а остальное мужчина сам делал, смешивая воду и спирт.

Преступление выявили после того, как арендованный белогорцем автомобиль, перевозивший спиртное, задержали. Незаконный груз изъяли. Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов вышли на склад, в котором обнаружили и изъяли около 25 000 стеклянных бутылок со спиртосодержащими жидкостями различных наименований и торговых марок.

За совершенное преступление Белогорский городской суд назначил мужчине два года и шесть месяцев принудительных работ. Как сообщает прокуратура Амурской области, приговор суда не вступил в законную силу.